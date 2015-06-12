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Рецепт фантастического шоколадного торта с кремом из авокадо

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Многие, кто придерживается здорового питания, уже давно поняли, что питаться правильно - не значит голодать и отказывать себе во вкусностях. Более того, не страдают даже сладкоежки.

Представляем рецепт шоколадного торта с кремом из авокадо, опубликованном на кулинарном блоге, пишет Lady.obozrevatel.com.

Ингредиенты (для формы в 20 см):

Для коржей:

2 средние свеклы

2 чашки миндального молока (можно заменить на обычное или йогурт)

3 ст.л. лимонного сока или мягкого уксуса

1,5 чашки (300 мл) коричневого или кокосового сахара

1/2 чашки растопленного кокосового масла (можно заменить на растительное)

1 ст.л. ванильного экстракта

1,5 (200 г) чашки овсяной муки

3/4 (100 г) чашки миндальной муки (можно заменить мукой из других орехов)

1 чашка порошка какао

2 ч.л. пищевой соды

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка морской соли

Для крема:

3 крупных спелых авокадо

1/2 (65 г) чашки порошка какао (без сахара)

1/2 (120 мл) чашки кленового сиропа или жидкого меда

3 ст.л. растопленного кокосового масла

1/2 ч.л. ванильного экстракта

щепотка морской соли

2 ст.л. крепкого холодного кофе

для украшения:

орехи, семечки, сушеные ягоды, кокосовая стружка

Способ приготовления:

1. Духовку разогреть до 200 С. Свеклу хорошо вымыть, сбрызнуть оливковым маслом, завернуть в пищевую фольгу и запекать 60-90 минут до мягкости. Готовность свеклы можно проверить ножом, если он легко входит в середину свеклы, значит, она готова.

2. Готовую свеклу остудить, очистить от кожуры, нарезать небольшими кусочками и измельчить блендером до полностью однородного состояния. Отмерить 1 чашку пюре, остальное не понадобится.

3. Смешать в миске молоко и винный камень, дать постоять 5 минут, чтобы молоко свернулось. Добавить свекольное пюре, сахар, кокосовое масло и экстракт ванили. Взбить миксером в течение 30 секунд, важно сделать это сразу после смешивания, чтобы кокосовое масло не успело застыть.

4. Добавить к жидким ингредиентам оставшиеся сухие: оба вида муки, какао, соду, соль и разрыхлитель. Тщательно перемешать смесь, можно взбить миксером.

5. Тесто разделить пополам. Антипригарные формы для выпечки смазать растительным маслом и дно застелить бумагой для выпечки (необходимо вырезать из бумаги круги диаметром 20 см). Вылить тесто в формы.

6. Выпекать коржи при 170 С 30-35 минут, готовность проверять зубочисткой, она должна выходить из центра коржа с влажными крошками (совсем сухая и читая не должна быть).

7. Готовые коржи полностью остудить в формах (это очень важно, так как они хрупкие), провести ножом по периметру. Вытащить коржи из форм и до сборки торта хранить в холодильнике, накрыв пищевой пленкой.

8. Для крема: очистить авокадо от кожуры и удалить косточки. Смешать мякоть авокадо со всеми оставшимися ингредиентами для крема и пробить блендером до полной однородности. Важно, чтобы авокадо были спелыми, иначе текстура не получится нежной и однородной.

9. Положить на тарелку первый корж, смазать его кремом, накрыть вторым коржом, обмазать торт кремом со всех сторон, сразу украсить орехами, семечками, сушеными ягодами и кокосовой стружкой. Убрать в холодильник на 6 часов, лучше на ночь.

Приятного аппетита!

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