Семь признаков того, что мужчина хочет начать служебный роман

Он ищет возможность заговорить. Этот коллега по работе постоянно использует любую возможность для того, чтобы сказать вам «доброе утро» или попрощаться. Он останавливается у вашего стола, чтобы поговорить всякий раз, когда это возможно. При этом вы не замечаете, чтобы подобное поведение он демонстрировал в отношении других сослуживцев, пишет Medikforum.ru.

Он приносит вам кофе. Каждый день этот мужчина старается принести вам чашку кофе или чего-то другого, что вам нравится. Вполне возможно, что речь идёт о простых шоколадках. Кроме того, он предпочитает уходить на обед в одно время с вами, или предлагает доставить вам еду, когда вы слишком заняты. Никто не будет это делать от скуки.

Он пытается садиться рядом с вами на собрании. При любых собраниях коллектива он старается сесть поближе от вас, чтобы отпускать какие-нибудь глупые шутки и комментарии, не позволяющие вам скучать. Либо он садится где-нибудь напротив вас, чтобы вы хорошо его видели, а он видел вас.

Он не спускает с вас глаз. Если его рабочее место расположено в пределах прямой видимости, то вы заметите, что он часто смотрит на вас и пытается это скрыть. Это один из самых верных признаков начала служебного романа.

Он говорит с вами о пустяках. Начало разговора о каких-либо важных вопросах, касающихся работы, неожиданно перетекает в сферу каких-либо пустяков вроде политики, здоровья и погоды. Это признак того, что мужчина хочет получше вас узнать.

Он придумал для вас имя. Если сослуживец обращается к вам не по имени, а по какому-нибудь ласковому прозвищу, которое он сам и придумал, то это ещё один признак того, что он мечтает о начале служебного романа. Подобного рода обращения придумываются для того, чтобы быть ближе к человеку.

Он пытается произвести впечатление. Мужчина старается защищать вас от каких-либо претензий окружающих или бросается на помощь, когда у вас что-то не ладится. Если вы замечаете вслух, как хорошо он одет, то доставляет ему искреннюю радость. Всё это делается для того, чтобы произвести на вас впечатление.