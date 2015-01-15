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Семь признаков того, что мужчина хочет начать служебный роман

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Вам кажется, что коллега по работе испытывает к вам не только дружеские чувства? Психологи из Германии назвали семь признаков, по которым можно отличить сослуживца, мечтающего о начале служебного романа.

Он ищет возможность заговорить. Этот коллега по работе постоянно использует любую возможность для того, чтобы сказать вам «доброе утро» или попрощаться. Он останавливается у вашего стола, чтобы поговорить всякий раз, когда это возможно. При этом вы не замечаете, чтобы подобное поведение он демонстрировал в отношении других сослуживцев, пишет Medikforum.ru.

Он приносит вам кофе. Каждый день этот мужчина старается принести вам чашку кофе или чего-то другого, что вам нравится. Вполне возможно, что речь идёт о простых шоколадках. Кроме того, он предпочитает уходить на обед в одно время с вами, или предлагает доставить вам еду, когда вы слишком заняты. Никто не будет это делать от скуки.

Он пытается садиться рядом с вами на собрании. При любых собраниях коллектива он старается сесть поближе от вас, чтобы отпускать какие-нибудь глупые шутки и комментарии, не позволяющие вам скучать. Либо он садится где-нибудь напротив вас, чтобы вы хорошо его видели, а он видел вас.

Он не спускает с вас глаз. Если его рабочее место расположено в пределах прямой видимости, то вы заметите, что он часто смотрит на вас и пытается это скрыть. Это один из самых верных признаков начала служебного романа.

Он говорит с вами о пустяках. Начало разговора о каких-либо важных вопросах, касающихся работы, неожиданно перетекает в сферу каких-либо пустяков вроде политики, здоровья и погоды. Это признак того, что мужчина хочет получше вас узнать.

Он придумал для вас имя. Если сослуживец обращается к вам не по имени, а по какому-нибудь ласковому прозвищу, которое он сам и придумал, то это ещё один признак того, что он мечтает о начале служебного романа. Подобного рода обращения придумываются для того, чтобы быть ближе к человеку.

Он пытается произвести впечатление. Мужчина старается защищать вас от каких-либо претензий окружающих или бросается на помощь, когда у вас что-то не ладится. Если вы замечаете вслух, как хорошо он одет, то доставляет ему искреннюю радость. Всё это делается для того, чтобы произвести на вас впечатление.

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