Среда, 8. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

63-летняя топ-модель снялась в бикини для обложки Sports Illustrated

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Топ-модель 1980-х Кристи Бринкли в возрасте 63 лет снялась в купальнике для обложки спецвыпуска Swimsuit издания Sports Illustrated. Об этом пишет Motto.

Манекенщица появилась на передовице журнала в четвертый раз — она уже позировала в бикини в 1979, 1980 и 1981 годах. В общей сложности Бринкли появлялась на страницах издания девять раз (впервые в 1975-м).

На этот раз компанию американке составили ее дочери, 31-летняя Алекса и 18-летняя Сэйлор. Девушки также были сфотографированы в купальниках.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

Бринкли опубликовала снимок обложки нового номера в своем Instagram-аккаунте, на который подписаны 246 тысяч пользователей. «Спасибо Sports Illustrated за мощное послание о том, что мы не рождаемся со сроком годности», — отметила она.

В 1973 году Кристи обнаружил на почте в Париже американский фотограф Эррол Сойер. Он сделал ее первые фото в качестве модели и познакомил с владельцем модельного агентства Elite Джоном Касабланкасом. С тех пор она оставляла карьеру только для рождения детей. Кристи с юности является веганом.

Спортивный журнал Sports Illustrated издается в США с 1954 года. Через 10 лет появился ежегодный выпуск с фотографиями моделей в купальных костюмах на фоне экзотических пейзажей.

В разное время для Sports Illustrated Swimsuit снимались Кэти Айлэнд, Эль Макферсон, Петра Немцова, Хайди Клум, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл. Помимо манекенщиц для журнала позировали и спортсменки, в том числе теннисистки Серена и Винус Уильямс, Мария Шарапова, пловчиха Аманда Бирд, баскетболистка Лорен Джексон, фигуристка Екатерина Гордеева.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАsports illustratedдевушкижурналнаоми кэмпбеллспортсменкифигуристкафотограф
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:26
Фитнес не поможет похудеть вне зависимости от нагрузок
13:11
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам
12:46
Как привести кожу в тонус: гимнастика для лица
12:26
Видео: психолог Наталья Беляева рассказала, как успокоить ребенка
12:17
63-летняя топ-модель снялась в бикини для обложки Sports Illustrated
12:00
Скандальное исследование: у обрезанных женщин рождается больше живых детей (1)
19:45
Семь признаков того, что мужчина хочет начать служебный роман
19:15
Рецепт фантастического шоколадного торта с кремом из авокадо
18:40
Родители определяют отношение ребенка к браку и семье
18:17
Как худеет Кристина Агилера: секреты звезд
17:49
Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими (1)
17:30
Дочки-матери: почему не складываются отношения?
17:12
Преждевременные роды повышают риск болезней сердца
16:48
Стюардесса спасла девочку от секс-рабства, заметив нечто странное в самолете
16:43
Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента
16:22
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам
16:11
Десять фактов о родах, которые, с точки зрения акушерок, вы должны знать
15:51
Десять сумасшедших фактов о сексе, которых вы точно не знали!
15:47
Если хотите сохранить отношения, перестаньте делать эти шесть вещей
15:28
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Все новости
ФэшнЦеликом
Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин

Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Фитнес не поможет похудеть вне зависимости от нагрузок

Фитнес не поможет похудеть вне зависимости от нагрузок

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби

Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби

6. фев
Семь продуктов, которые категорически нельзя совмещать
Самые читаемые
Скандальное исследование: у обрезанных женщин рождается больше живых детей(1)
63-летняя топ-модель снялась в бикини для обложки Sports Illustrated
Галерея: опубликованы обнаженные лесби-снимки жены президента США Мелании Трамп
Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими (1)
Как привести кожу в тонус: гимнастика для лица
Топ комментариев
Три главные ошибки русских женщин, которые мешают им выглядеть красиво и стильно(8)
Вот почему у всех женщин к 30 годам начинают резко расти бедра(3)
Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше (3)
Мать провела 16 дней с мертвой дочкой и выложила свои фото(2)
Ты не ослышалась! Мужчины с большими животами – лучшие любовники(2)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вниманиевозможностьдевушкадевушкиженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователилюбовьмакияжмисс вселеннаямужчинамужчиныотношениеотношенияплатьепроблемыребенокродителисексспециалистыудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»

Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»

«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой

«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой (3)

Счастливые находки: десять вещей, которые приносят удачу

Счастливые находки: десять вещей, которые приносят удачу

13:30
Выдвинута сенсационная версия гибели Пушкина
13:20
Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир»
12:49
Пять самых невозможных стерв по знаку Зодиака. А вы есть среди них? (1)
12:38
Какой знак Зодиака — ваш злейший враг?
Rus.Postimees.eeЦеликом
Глава внешней разведки: Кремль продолжает прощупывать границы дозволенного

Глава внешней разведки: Кремль продолжает прощупывать границы дозволенного

Разведка: Россия хочет использовать председательство Эстонии в ЕС против нее самой

Разведка: Россия хочет использовать председательство Эстонии в ЕС против нее самой

Галерея: эстонские и американские пехотинцы дошли до самой границы с Россией

Галерея: эстонские и американские пехотинцы дошли до самой границы с Россией (3)

13:31
Elron успокаивает: жители волости Сауэ смогут и дальше бесплатно ездить на поезде
13:25
Емельяненко может получить титульный бой в Bellator, если победит Митриона
13:20
Госконтроль: боеготовность, укомплектованность и оснащенность Сил обороны улучшилась
13:07
Плющенко рассказал, как из-за травмы спины он мог стать инвалидом
ВпрокЦеликом
Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Со среды по пятницу можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации

Со среды по пятницу можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации (1)

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнять план по штрафам?

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнять план по штрафам? (2)

7. фев
Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения
Погода
Мороз будет кусаться и в четверг

Мороз будет кусаться и в четверг

Названы сроки наступления кислородной катастрофы на Земле

Названы сроки наступления кислородной катастрофы на Земле

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees