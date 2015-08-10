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Как привести кожу в тонус: гимнастика для лица

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Для того чтобы вернуть своей коже упругость и подтянутость, нужно регулярно делать упражнения для мимических мышц лица. Перед началом гимнастики тебе необходимо выбрать удобное положение: специалисты советуют проводить данный обряд лежа и расслабившись. Также избавься от следов косметики и нанеси увлажняющий крем. Если тебе нужно добиться более выраженного подтягивающего эффекта, рекомендуем воспользоваться лифтинг-средствами. Перед гимнастикой сделай несколько глубоких вдохов-выдохов и приступай.

Чтобы подкорректировать овал лица, избавиться от второго подбородка и приподнять скулы, тебе нужно выполнять ряд таких упражнений:

Гимнастика для лица

  • Положи большие пальцы под подбородок, затем постарайся открыть рот - опускай нижнюю челюсть, но при этом в течение пяти секунд оказывай сильное сопротивление большими пальцами. Повтори упражнение несколько раз.
  • Длительно произноси звук "кс", максимально растягивая губы в стороны, пока не почувствуешь, что напряглись все мышцы и связки шеи. Зафиксируй свое лицо в этом положение на несколько секунд. Повтори пять раз.
  • Положи ладони на лицо с обеих сторон и произнеси "и", сжав зубы, максимально растягивая рот. Одновременно оттягивай ладонями кожу к ушам. Повтори упражнение пять раз.
  • Для того чтобы убрать темные круги, припухлость под глазами и разгладить "гусиные лапки", предлагаем тебе такой комплекс упражнений для мышц лица:
  • Гимнастика для лица
  • Положи указательные и средние пальцы в центр бровей и слегка тяни их к вискам, при этом закрой глаза. Повтори несколько раз.
  • Закрой глаза, расслабь веки, на пять секунд направь взгляд к переносице. Затем медленно открой глаза и посмотри прямо перед собой. Повтори упражнение пять раз.
  • Положи указательные пальцы на скулы под нижние веки и слегка потяни вниз, одновременно стараясь с силой зажмурить глаза.
  • Для того чтобы сгладить носогубные складки и сделать губы более пухлыми, предлагаем тебе ряд упражнений, которые помогут тебе тонизировать область вокруг рта:
  • Закрой рот и захвати свои губы указательным и большим пальцами. Делай легкие пощипывания от середины к уголкам губ. Повтори упражнение в течение минуты.
  • Делай легкие нажимы подушечками больших пальцев, двигаясь от уголков губ вдоль щек к верхней части скул. Во время упражнения закрой глаза, дыши глубоко и постарайся максимально расслабиться.
  • Большим и указательным пальцами пощипывай быстро, но легко линию носогубных складок. Начинай снизу и поднимайся к носу. Делай интервал в две минуты.

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