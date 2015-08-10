Как привести кожу в тонус: гимнастика для лица

Для того чтобы вернуть своей коже упругость и подтянутость, нужно регулярно делать упражнения для мимических мышц лица. Перед началом гимнастики тебе необходимо выбрать удобное положение: специалисты советуют проводить данный обряд лежа и расслабившись. Также избавься от следов косметики и нанеси увлажняющий крем. Если тебе нужно добиться более выраженного подтягивающего эффекта, рекомендуем воспользоваться лифтинг-средствами. Перед гимнастикой сделай несколько глубоких вдохов-выдохов и приступай.