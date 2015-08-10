Как привести кожу в тонус: гимнастика для лица

Чтобы подкорректировать овал лица, избавиться от второго подбородка и приподнять скулы, тебе нужно выполнять ряд таких упражнений:
Гимнастика для лица
- Положи большие пальцы под подбородок, затем постарайся открыть рот - опускай нижнюю челюсть, но при этом в течение пяти секунд оказывай сильное сопротивление большими пальцами. Повтори упражнение несколько раз.
- Длительно произноси звук "кс", максимально растягивая губы в стороны, пока не почувствуешь, что напряглись все мышцы и связки шеи. Зафиксируй свое лицо в этом положение на несколько секунд. Повтори пять раз.
- Положи ладони на лицо с обеих сторон и произнеси "и", сжав зубы, максимально растягивая рот. Одновременно оттягивай ладонями кожу к ушам. Повтори упражнение пять раз.
- Для того чтобы убрать темные круги, припухлость под глазами и разгладить "гусиные лапки", предлагаем тебе такой комплекс упражнений для мышц лица:
- Гимнастика для лица
- Положи указательные и средние пальцы в центр бровей и слегка тяни их к вискам, при этом закрой глаза. Повтори несколько раз.
- Закрой глаза, расслабь веки, на пять секунд направь взгляд к переносице. Затем медленно открой глаза и посмотри прямо перед собой. Повтори упражнение пять раз.
- Положи указательные пальцы на скулы под нижние веки и слегка потяни вниз, одновременно стараясь с силой зажмурить глаза.
- Для того чтобы сгладить носогубные складки и сделать губы более пухлыми, предлагаем тебе ряд упражнений, которые помогут тебе тонизировать область вокруг рта:
- Закрой рот и захвати свои губы указательным и большим пальцами. Делай легкие пощипывания от середины к уголкам губ. Повтори упражнение в течение минуты.
- Делай легкие нажимы подушечками больших пальцев, двигаясь от уголков губ вдоль щек к верхней части скул. Во время упражнения закрой глаза, дыши глубоко и постарайся максимально расслабиться.
- Большим и указательным пальцами пощипывай быстро, но легко линию носогубных складок. Начинай снизу и поднимайся к носу. Делай интервал в две минуты.