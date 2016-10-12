Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам

Житель штата Юта Рич Ли создает девайс, который можно имплантировать под мужскую лобковую кость. Он заставит пенис вибрировать, что должно сделать занятия сексом более острыми по ощущениям, как для мужчины, так и для женщины. Изобретатель уже объединил усилия с одной компанией, которая помогает ему разрабатывать первый прототип устройства. Он утверждает, что сможет вывести его на рынок через три-четыре месяца, пишет Medikforum.ru.

Рич надеется, что сможет продавать прибор людям, которые хотят улучшить свою сексуальную жизнь. Изобретатель утверждает, что с ним уже общается масса потенциальных клиентов. Одна женщина мечтает подарить устройство своему мужу, чтобы сделать ему сюрприз. Другой мужчина убежден, что вибрация полового члена подарит неземные ощущения его подруге, и сам он при этом также получит удовольствие.

Отец двоих детей Рич Ли рассказал, что его бывшая супруга не была слишком довольна, когда он начал работать над своим устройством в 2011 году. После развода Рич забросил проект, так как считал, что больше не будет связываться с женщинами. Но потом он встретил подругу, имеющую большой опыт в физиологии секса, которая и порекомендовала ему возобновить разработки. Она убедила Рича в том, что прибор спасет очень многие семьи и отношения.

Изобретатель уже проводил опросы, которые показали, что многие мужчины весьма заинтересованы в покупке данного устройства, однако они просто боятся это сделать. Поэтому основной расчет делается на женщин. Он надеется, что они отведут своих партнеров для имплантации устройства в клиники, и после этого их сексуальная жизнь станет великолепной.