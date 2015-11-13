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Фитнес не поможет похудеть вне зависимости от нагрузок

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Сколько бы времени вы не тратили на физические нагрузки, они всё равно не помогут похудеть, как выяснили эксперты. Не фитнес, а правильное питание имеет определяющее значение для объема талии.

Мечтающие похудеть люди часто приобретают абонементы в спортзал, однако физические нагрузки не является определяющими для борьбы с лишним весом. Основное значение всё-таки имеет диета, как выяснили американские ученые. Оказалось, что ни уровень физической активности, ни сидячий образ жизни не связаны с прибавкой веса. Предыдущие исследования уже доказывали многочисленные преимущества для здоровья регулярных тренировок, включая уменьшения опасности болезней сердца и диабета. Однако теперь ученые из Loyola University в Чикаго доказали, что эти тренировки увеличивают аппетит, так что потерянные калории человек очень быстро компенсирует, при этом придерживаясь меньшей физической активности в оставшуюся часть дня, передает Medikforum.ru.

Ранее исследователи выяснили, что когда людей спрашивают об уровне их физической активности, они очень часто переоценивают этот показатель. Теперь же для его точного определения группе добровольцев надели специальные фитнес-браслеты, которые они носили в течение недели. С помощью этих устройств определялся уровень расходуемой энергии и количество сделанных шагов. Исследователи также учитывали вес, возраст и количество жира в теле добровольцев.

Наблюдение однозначно показали, что именно диета является определяющим фактором в деле борьбы с лишним весом. Физическая активность очень важна, так как именно по ней можно предсказать риск преждевременной смерти и инвалидности. Но не она определяла объем талии человека в отличие от его питания.

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