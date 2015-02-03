Свадьба в среднем возрасте бьет по женской талии

Ученые из США установили, что заключающие брак в среднем возрасте женщины значительно чаще впоследствии набирают лишний вес. А вот развод после менопаузы оказывает противоположное воздействие, помогая женщинам похудеть. Эксперты подчеркивают, что это связано не с депрессией, а с тем, что счастливые пары очень часто мало двигаются и совместно употребляют большие порции пищи. Когда же женщины проходят через болезненное расставание, они начинают больше заботиться о внешнем виде, чаще посещая спортзал и следуя здоровому питанию. Внешность необходима им для поиска нового партнера по жизни, пишет Medikforum.ru.

Значительное количество исследований помогло выяснить, через какие психологические и физиологические изменения проходят молодые женщины в связи с вступлением в брак и разводом, однако та же самая информация в отношении женщин среднего и старшего возраста почти не собиралась. Для того чтобы восполнить этот пробел, ученые из Университета Аризоны опросили 79 094 женщины в возрасте от 50 до 79 лет. Их поместили в три группы: одинокие-вступившие в брак, замужние-разведённые, а также те, чей семейный статус за последние три года не изменился. У всех участниц наблюдений проводили измерения объема талии и артериального давления.

Оказалось, что одинокие на момент начала наблюдений женщины в эти три года набирали лишний вес. Однако эта прибавка была абсолютно нормальной с точки зрения возрастных процессов. Ну а те, кто вступал в брак, поправлялись значительно более заметно. При этом прошедшие через развод женщины, напротив, теряли в весе за счет правильного питания и большей физической активности