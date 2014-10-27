Ученые: макароны для худеющих не вредны, а полезны

Американские ученые проанализировали данные национального института здравоохранения и питания (NHANES) о людях в возрасте с 19 лет и старше, добытые в период с 2001 по 2012 год. В результате исследователи заключили, что употребление в пищу макарон связано с целыми рядом позитивных изменений в рационе, пишет Medikforum.ru.

В частности, они установили, что те наблюдаемые, которые позволяли себе есть макароны, получали благодаря такой пище больше витаминов и минералов. «В питании таких людей было больше фолиевой кислоты, железа, магния и пищевых волокон. Употреблявшие макароны также реже ели сахар и насыщенные жиры, чем те, кто воздерживался от пасты», - рассказали специалисты.

В прошлом году в ходе исследования, проводившегося в Италии, было замечено, что люди могут иметь низкий индекс массы тела несмотря на постоянное употребление пасты.

Макароны не вредят худеющим людям, резюмировали в итоге авторы исследования. По их мнению, сбалансированный рацион и отсутствие привычек употреблять много сахара и вредную пищу обеспечат стройную фигуру даже тем, кто очень любит мучное.