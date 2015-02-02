Среда, 8. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Что нельзя делать с членом?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Половой орган у мужчин очень чувствительный и его легко можно повредить. Кожа и само пещеристое тело во время секса больше подвержено травмам.

  • Первое, что никогда нельзя делать это сгибать член, когда он в твердом состоянии. Перелом тканей будет очень болезненным и заживает продолжительное время, пишет sex-news.ru.
  • Ни в коем случае нельзя бить или шлепать по пенису. Многие заблуждаются, что это может быть приятно. Болевые ощущения будут сильными.
  • В процессе секса, девушкам стоит помнить о силе и активности фрикций. Движения тела должны совпадать со скольжением члена внутри. Отсутствие хорошей смазки может стать причиной травмы.
  • Нельзя вставлять ничего внутрь. Отверстие на головке члена не приспособлено для введения твердых приспособлений. Канал может быть разорван и это приведет к серьезным проблемам и даже проблемам с эрекцией в дальнейшем.
  • Нельзя прикладывать член к розетке и к электроприборам. Это может привести к удару током и серьезным травмам тонких тканей.
  • Не стоит намазывать член какими-либо продуктами. Это может вызвать как аллергическую реакцию, так и воспаление на коже. Химические элементы, проникнув внутрь повлияют на микрофлору.
  • Выбирая позу для секса, необходимо учитывать длину и гибкость полового члена. У каждого это проявляется индивидуально.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвремяотверстиеотсутствиеполовой орган
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