- Первое, что никогда нельзя делать это сгибать член, когда он в твердом состоянии. Перелом тканей будет очень болезненным и заживает продолжительное время, пишет sex-news.ru.
- Ни в коем случае нельзя бить или шлепать по пенису. Многие заблуждаются, что это может быть приятно. Болевые ощущения будут сильными.
- В процессе секса, девушкам стоит помнить о силе и активности фрикций. Движения тела должны совпадать со скольжением члена внутри. Отсутствие хорошей смазки может стать причиной травмы.
- Нельзя вставлять ничего внутрь. Отверстие на головке члена не приспособлено для введения твердых приспособлений. Канал может быть разорван и это приведет к серьезным проблемам и даже проблемам с эрекцией в дальнейшем.
- Нельзя прикладывать член к розетке и к электроприборам. Это может привести к удару током и серьезным травмам тонких тканей.
- Не стоит намазывать член какими-либо продуктами. Это может вызвать как аллергическую реакцию, так и воспаление на коже. Химические элементы, проникнув внутрь повлияют на микрофлору.
- Выбирая позу для секса, необходимо учитывать длину и гибкость полового члена. У каждого это проявляется индивидуально.
Что нельзя делать с членом?
8. Февраль 2017 19:20
:
Половой орган у мужчин очень чувствительный и его легко можно повредить. Кожа и само пещеристое тело во время секса больше подвержено травмам.