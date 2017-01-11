Десять правил первого секса с новым партнером

С улыбкой воспринимать конфузы

Ошибки делают жизнь. И конфузы, неловкости, возникающие во время полового акта — не повод для паники и уныния, а, тем более, скандала. Можно сделать вид, что ничего не произошло. Если конфуз сильный — можно сделать паузу, остановиться на время и поговорить, пишет sex-news.ru.

Не экспериментируем

Все приходит с опытом. Начинать с экспериментов очень рискованно. По нескольким причинам:

может не получиться из-за неловкости;

сами эксперименты могут шокировать;

могут быть очень разные представления о норме сексуальной жизни;

высока вероятность конфликта.

Желательно сначала набраться опыта, а потом уже экспериментировать с обоюдного согласия.

Важность разговоров

Разговоры играют большую роль и, как ни странно, для обеих сторон: как для мужчины, так и для женщины. Хороший разговор до и после секса — залог спокойствия, эмоциональной близости и доверия.

Не стесняйтесь давать подсказки

Если вы обладаете сексуальным опытом, то не стесняйтесь мягко подсказывать. Если вам что-то не нравится, не стесняйтесь заявить об этом, а лучше, подскажите, как могло бы быть лучше.

Терпение

Несмотря на наличие опыта, не стоит его демонстрировать в полную силу, чтобы не «шокировать» партнера. Учитывайте уровень физической подготовки друг друга.

Никакого притворства

В сексе нет ничего приятного и хорошего, если один из партнеров вынужден имитировать наслаждение, поэтому будьте честны и всегда говорите своей второй половинке о том, чего бы вам хотелось в данный момент.

О скорости

Не забывайте о прелюдии. Не нужно действовать слишком быстро, так как весь процесс тогда останется незаметным, а кто-то может и вовсе остаться без удовольствия. Не нужно действовать слишком медленно или долго — возбуждение может спасть, могут появиться неприятные физические ощущения.

Забудьте о своих комплексах

В состоянии страсти партнер не замечает любые «недостатки» партнерши и наоборот. Чувства прежде всего, а комплексы пусть останутся за пределами вашей спальни.

Соблюдаем безопасность

Будем краткими: не забывайте о контрацепции. Особенно это касается отношений с новым партнером.

Без правил

Строго говоря, есть два «правила» — контрацепция и взаимное доверие. Все остальное —индивидуальные особенности. Старайтесь быть естественными, не притворяйтесь друг перед другом, искренность — лучшая политика, чтобы испытать всю гамму чувств и приятных ощущений.