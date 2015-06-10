Какая контрацепция безопаснее: видеоколонка Тутты Ларсен

В сегодняшнем выпуске канала TUTTA.TV ведущая Тутта Ларсен и эксперты обсуждают способы предохранения от нежелательной беременности.

Акушер-гинеколог Наталья Новицкая говорит, что гормональные контрацептивы – один из самых эффективных методов предохранения от нежелательной беременности. Есть несколько видов такой контрацепции: гормональные таблетки, пластыри и влагалищное кольцо. Внутриматочную спираль врач рекомендует женщинам во время лактации.

Часто врачи рекомендуют также внутриматочные контрацептивы с гормональным компонентом: они обладают лечебными свойствами. Такие контрацептивы подходят кормящим мамам, используются с лечебной целью после операций и имеют хороший контрацептивный эффект.

То, что гормональные препараты подрывают здоровье женщины, доктор считает мифом: современная контрацепция лишена тех побочных эффектов, с которыми можно было столкнуться раньше.

Биотехнолог Наталья Петрухина придерживается другой точки зрения и считает, что контрацепция в большей или меньшей степени всегда влияет на здоровье. По ее мнению, гормональные препараты может себе позволить только абсолютно здоровая женщина, так как они влияют на печень, почки, сосуды и другие системы организма. Самым эффективным и безопасным методом предохранения специалист считает симптотермальный метод. С его помощью женщина сама может определить, в какой фазе цикла она находится: наблюдается базальная температура тела, секрет шейки матки и сама шейка матки. Исследования показали, что такой метод подходит 90% женщин. Этому методу лучше обучаться вместе с консультантом, а в дальнейшем наблюдение проводится самостоятельно и занимает не больше 5 минут в день.

Конечно, хочется, чтобы беременность была запланированной, а ребенок – долгожданным. Хорошо, что сейчас есть возможность подготовиться к появлению малыша.

Дорогие родители, расскажите в комментариях, какие способы контрацепции вы считаете наиболее безопасными. Какой у вас есть опыт в этом вопросе?

Смотрите полный выпуск программы и узнайте мнения специалистов о современной контрацепции:

Какие проблемы со здоровьем помогает лечить гормональная контрацепция?

Как нужно подбирать гормональный препарат?

Как действует внутриматочная спираль и кому она точно не подходит?

Можно ли доверять презервативам?