Дастинг: новая техника ухода за волосами

Что такое дастинг

Метод, который предлагает Сэл для избавления от поврежденных кончиков, называется дастинг. В буквальном переводе с английского этот термин означает «смахивание пыли» (dusting) — примерно так же выглядит и сам процесс. Дастинг — это нечто среднее между уходом, поскольку волосы не теряют в длине, и стрижкой, потому что в процессе все-таки используются ножницы.

Как происходит процедура

«Основные правила дастинга — скорость и осторожность, — говорит Сэл. — Для наглядности представьте процесс удаления скатавшихся ворсинок с ткани. Чтобы не повредить полотно и не наделать в нем дыр, срезая эти ворсинки, вы будете работать лезвием или специальной машинкой на поверхности ткани очень быстро и аккуратно. То же самое с волосами: лезвия ножниц должны срезать поврежденный кончик едва заметным касанием, чтобы не задеть соседние волосы». Ножницы при этом надо держать параллельно пряди, почти вплотную к ней. Отрезать, как правило, приходится около 0,5—1 см, а иногда и меньше.

История создания

Кто-то может возразить, что метод дастинга не то чтобы суперновый. И будут правы. «Все верно, этой технике много лет, я бы даже сказал, что это «бабушкин» метод, — подтверждает Сэл. — Просто раньше никто не называл это дастингом, плюс в качестве инструментов использовали не ножницы, а опасную бритву, а то и огонь: скручивали волосы попрядно, и торчащие из жгутов кончики срезали лезвием или опаляли пламенем свечи». Надо ли говорить, что эти способы опасны и в современном обществе выглядят как минимум дико.

Кому пригодится

Сальседо рекомендует делать дастинг всем, но особенно — девушкам, которые красят волосы, делают химическую завивку или перманентное выпрямление, часто пользуются горячими инструментами для укладки. Эта техника одинаково хорошо работает для волос любого типа и любой текстуры. Узнать, нужен ли дастинг лично вам, очень просто: тщательно причешите и пригладьте волосы щеткой с частой натуральной щетиной — и поврежденные кончики волос будут заметно выбиваться из ровного глянцевого полотна.

Кое-какие сложности

Но если дастинг — это так эффективно, то почему в салонах красоты до сих пор нет такой услуги? И сами парикмахеры не торопятся ее предлагать? Ответ прост: эта процедура требует огромной тщательности и индивидуального подхода буквально к каждому волоску, а значит, весьма затратна по времени. Фактически, это еще одна стрижка, которую парикмахер должен выполнить после того, как завершил основную — боб, каре или каскад. Колдовать над каждой выбивающейся из прически волосинкой, строго отмеряя поврежденный участок, и ни миллиметра больше.

И одно заблуждение

Кстати, есть распространенное (спойлер: ошибочное) мнение о том, что дастинг способствует истончению волос. «Ничего подобного, — утверждает Сэл. — Все происходит с точностью до наоборот: благодаря дастингу волосы становятся плотнее и толще, поскольку процедура не дает повреждению распространиться на всю длину. А нет повреждения — нет проблемы».