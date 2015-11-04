Как иметь счастливую сексуальную жизнь после 50 лет

Что такое секс?

Сначала определите, что для вас означает секс. Это проникновение во влагалище или что-то другое? Например, вам больно, когда вы мастурбируете или занимаетесь оральным, анальным сексом?

На что похожа боль и где вы ее ощущаете?

Распространяется ли боль в месте, где вы ее чувствуете, на все ваши половые органы? Или она затрагивает конкретные области: клитор, половые губы, уретру, влагалище или другие половые зоны, промежность или ягодицы. Это внутривлагалищная боль или внутри зада или живота? Как бы вы описали боль? Она постоянная или же она приходит и уходит? Вы чувствуете боль постоянно или только во время / после секса?

Что может быть причиной боли? Например, восстановление после родов (особенно, если вы прошли эпизиотомию). Связано ли это с каким-либо прикосновением, контактом? Например, все ваши гениталии чувствительны или вы находите болевой участок пальцем, секс-игрушкой, пенисом и т.д.)?

Кровотечение

Вы не хотите игнорировать кровотечение во время или после секса, но не можете точно определить возможные причины. Вспомните, скоро ли у вас должна начаться менструация и была ли ваша вагина очень сухой во время секса, кроме того, партнер мог случайно поцарапать вас внутри ногтями, пишет Soulpost.ru.

Кровотечение ‒ обычное явление при сексе во время беременности, не беременны ли вы? Возможно, у вас венерическое заболевание? Откуда идет кровь? Какой цвет имеет кровь, как долго продолжается кровотечение, сопровождается ли оно болью? Ответив на эти вопросы, вы составите список всех симптомов и выясните возможные причины кровотечения.

Позы

Боль часто связана с конкретными позами. В то время, как некоторые люди находят любой вид проникающего секса неудобным, позы для более глубокого проникновения вызывают наибольший дискомфорт. Если у вашего партнера большой пенис (длинный или широкий), это может вызывать боль, поэтому нужно найти позиции, которые будут наиболее удобными для вас.

Я возбуждена, но мне все равно больно

Довольно часто в подобных ситуациях вы можете чувствовать себя возбужденной, влажной, но по-прежнему делать вещи, которые неудобны и вызывают боль. Возможно, вашей смазки недостаточно для приятных ощущений. Тогда вам стоит поэкспериментировать с лубрикантами. Исследуйте себя и найдите оптимальное решение.

Я не могу возбудиться совсем

Когда боль вызвана сухостью, ее могут провоцировать такие факторы, как грудное вскармливание, вагинопластика, менопауза или побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов. Вы также можете беспокоиться о боли или проблемах в отношениях, поэтому не возбуждаетесь. В такой ситуации вам поможет откровенный разговор со своим партнером и лубрикант.

Я делаю это, даже если это больно

Стоит ли приносить себя в жертву ради секса? Вам не нужно истязать себя, чтобы порадовать партнера или винить себя за то, что вы не предоставили секс. Если это не часть БДСМ игр, большинство партнеров не хотят, чтобы вы испытывали боль и кровоточили. Если вы находитесь в отношениях, в которых боитесь сказать об этом, или вас принуждают к сексу, намеренно причиняя боль, обратитесь в службу помощи жертвам насилия.

Я не получаю удовольствие от секса

Вы не чувствуете сексуального желания или не проявляете интереса вообще? Во втором случае вы можете быть асексуалом. Если же вы думаете, что хотели бы секса, но есть определенные барьеры, перечислите их. Одним мешает наслаждаться сексом боль и сухость, другие могут не оправиться от сексуального насилия, психологических или физиологических травм. Запишите все, что считаете приятным в сексе. Это поможет вам сосредоточиться на том, что вам доставляет удовольствие.

Проблемы в отношениях

Если в ваших отношениях отсутствует влечение, зато есть место ревности и другим барьерам, неудивительно, что вы не можете быть близки с партнером. Если связь сложная, то так же сложно сказать партнеру о своих проблемах. В этом случае вам поможет психотерапия.

Я проверилась и со мной все в порядке, что еще может быть не так?

Иногда люди проходят полную проверку (например, гинекологическое обследование, мазок или сканирование) и все равно продолжают заниматься сексом, даже если это больно или приводит к кровотечению. Отсутствие очевидной физической причины не исключает другие проблемы. Лучше сосредоточиться на их поиске, чем продолжать заниматься болезненным сексом.

Я боюсь рассказать кому-либо

Обратной стороной вопроса является то, что человек может бояться пройти осмотр и сдать анализы, и продолжает заниматься сексом сквозь боль и кровотечение. Стоит отметить, что, в большинстве случаев, болезненный секс вызывают причины, описанные выше. Но, если это медицинская проблема, это может быть молочница, цистит или бактериальный вагиноз, которые легко лечатся.

Инфекции, передающиеся половым путем, также часто вызывают боль и кровотечение. Не бойтесь, что ваш партнер узнает об этом, чем быстрее вы обратитесь к врачу, тем быстрее выясните причину и тем быстрее он сможет вылечиться.