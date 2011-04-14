Девять побочных эффектов противозачаточных таблеток, о которых врач не расскажет

На самом деле, у оральных контрацептивов есть ряд побочных эффектов, и они нарушают нормальные процессы в организме, пишет Lifter.com.ua.

Часто такие таблетки используются для того, чтобы облегчить менструальную боль или замедлить менструальный цикл. В этом есть польза, но на самом деле такая контрацепция нарушает нормальное функционирование организма.

Вот 9 негативных побочных эффектов противозачаточных таблеток.

1. Тромбы

Это самый распространенный побочный эффект от этого типа контрацепции. Противозачаточные таблетки в 3 раза увеличивают вероятность образования тромбов.

Если у вас появились какие-либо симптомы образования тромбов, например припухлость на ноге или боль в груди, немедленно прекратите принимать таблетки и, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим доктором.

2. Кровотечения

Это часто случается при низких дозах противозачаточных. Из-за гормонов шар эндометрия становится более тонким и хрупким.

Тем не менее, некоторые исследования показали, что чем дольше вы принимаете противозачаточные таблетки, тем меньше вероятность кровотечений.

3. Перепады настроения

Перепады настроения, а также симптомы депрессии – частые спутники женщин, принимающих противозачаточные.

4. Производство молока

Этот пункт особенно важен для тех, кто кормит грудью. Прием противозачаточных таблеток может снизить производство грудного молока вплоть до 5%.

Таблетки, содержащие только прогестин, такие как Nor-QD или Orto Vicronor, не влияют на лактацию, но их нужно принимать ежедневно в одно и то же время, потому что они намного менее эффективны чем комбинированные препараты.

5. Искусственный предменструальный симптом

Все мы знаем, что такое ПМС – головные боли, чувствительность груди, тошнота и перепады настроения. И хотя эти вещи чаще всего возникают перед началом менструального цикла, но у тех, кто принимает противозачаточные, такие симптомы могут появиться в любой момент.

6. Уничтожают полезные бактерии желудочно-кишечного тракта

Противозачаточные таблетки уничтожают полезные бактерии в кишечнике, и вы становитесь восприимчивой к грибковым заболеваниям, понижению иммунитета и инфекциям.

7. Предотвращают овуляцию

Синтетические гормоны, содержащиеся в оральных контрацептивах, регулируют высвобождение определенных гормонов организма, чтобы предотвратить овуляцию.

Таблетки предотвращают созревание фолликула для овуляции, а это одна из основных функций яичников.

Со временем, яичники могут «забыть», как делать свою работу, потому что им долгое время не сигнализировали об этом правильные гормоны в правильное время в менструальном цикле.

8. Изменяют цервикальную слизь

Таблетки сгущают цервикальную слизь, чтобы сперма не смогла достичь яйцеклетки. Здоровая цервикальная слизь очень важна для зачатия ребенка, потому что она помогает сперме путешествовать через влагалище и шейку матки, чтобы достичь и оплодотворить яйцеклетку.

9. Повреждают слизистую матки

Таблетки изменяют слизистую матки, чтобы сделать ее невосприимчивой к имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Контролируя уровень эстрогена и прогестерона в организме при помощи синтетических гормонов, таблетки не позволяют достаточному количеству прогестерона создать здоровую слизистую оболочку матки для имплантации.

Многие женщины начинают принимать противозачаточные таблетки в очень раннем возрасте и принимают их, пока не захотят забеременеть. Таблетки не приводят к бесплодию, но влияют на фертильность, потому что «так долго заглушают биологические часы женщины, что они иногда забывают, что время тикает».