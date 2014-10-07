Пять натуральных масок от первых морщин

1. Касторовое масло

Удивительные питательные и смягчающие свойства давно сделали этот рецепт классическим. Чтобы разгладить первые морщины, смешайте в равных пропорциях касторовое масло с розовой водой и молоком. Этот эликсир ватным диском аккуратно нанесите по массажным линиям на середину лба, вокруг губ и под глаза, пишет Justcoolidea.ru.

2. Яичный белок с морковным соком

Заметный подтягивающий и тонизирующий эффект даст это простейшее средство на основе известных пищевых продуктов. Измельчите в блендере морковку средних размеров. Отожмите из нее сок и смешайте его с одним яичным белком. Подержите получившийся состав на лице минут 20, а затем смойте теплой водой.

3. Алоэ вера для кожи вокруг глаз

Разгладить и увлажнить кожу поможет это известное целебное растение. Отрежьте небольшой кусок листика алоэ и выжмите из него сок прямо на кожу лица, особенно в области вокруг глаз. Подержав также 20 минут, смойте прохладной водой и оцените полученный результат.

4. Авокадо с медом

Этот несладкий плод богат уникальными маслами и витаминами, он стимулирует выработку коллагена. А биологически активные вещества меда вернут молодость вашей коже. Приготовьте маску из растертой мякоти одного авокадо, смешанной с одной столовой ложкой меда. Дважды в неделю наносить на лицо и выдерживать 20 минут.

5. Какао с оливковым маслом

Одно из самых эффективных средств для смягчения и увлажнения уставшей кожи можно приготовить, смешав 50 г какао-порошка с чайной ложкой оливкового масла и таким же количеством вашего привычного увлажняющего крема. Выдерживать такую маску на очищенной коже лица стоит трижды в неделю по 15 минут. Результат не заставит себя ждать.