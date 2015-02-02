Планируем отпуск: в каких странах живут лучшие в мире любовники

Если ты собираешься в отпуск, и планируешь отдохнуть основательно (прям очень хорошо отдохнуть), то учти следующую информацию, она тебе может пригодиться.

Если ты ищешь романтики – держись подальше от Северной Европы. Немцы признаны худшими любовниками в мире. Англичане очень ленивы в постели, шведы – слишком скоростные, а голландцы и вовсе вредные – они любят доминировать, и редко отдают бразды правления в руки партнерши.

И так (барабанная дробь), мужчины из каких стран признаны худшими любовниками в мире (согласно опросу на сайте OnePoll):

Германия (нечистоплотные)

Англия (ленивые)

Швеция (слишком быстрые)

Голландия (вредные)

Америка (слишком грубые)

Греция (слишком нежные)

Уэльс (слишком эгоистичные)

Шотландия (слишком шумные)

Турция (слишком потные)

Россия (слишком волосатые)

Ну а теперь о хорошем – рейтинг лучших в мире любовников:

Испания

Бразилия

Италия

Франция

Ирландия

Южная Африка

Австралия

Новая Зеландия

Дания

Канада