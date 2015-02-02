Планируем отпуск: в каких странах живут лучшие в мире любовники

Если ты собираешься в отпуск, и планируешь отдохнуть основательно (прям очень хорошо отдохнуть), то учти следующую информацию, она тебе может пригодиться.
Если ты ищешь романтики – держись подальше от Северной Европы. Немцы признаны худшими любовниками в мире. Англичане очень ленивы в постели, шведы – слишком скоростные, а голландцы и вовсе вредные – они любят доминировать, и редко отдают бразды правления в руки партнерши.
И так (барабанная дробь), мужчины из каких стран признаны худшими любовниками в мире (согласно опросу на сайте OnePoll):
Германия (нечистоплотные)
Англия (ленивые)
Швеция (слишком быстрые)
Голландия (вредные)
Америка (слишком грубые)
Греция (слишком нежные)
Уэльс (слишком эгоистичные)
Шотландия (слишком шумные)
Турция (слишком потные)
Россия (слишком волосатые)
Ну а теперь о хорошем – рейтинг лучших в мире любовников:
Испания
Бразилия
Италия
Франция
Ирландия
Южная Африка
Австралия
Новая Зеландия
Дания
Канада