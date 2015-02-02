Среда, 8. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Планируем отпуск: в каких странах живут лучшие в мире любовники

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Курортные романы – это прекрасно. Они очень редко заканчиваются чем-то серьезным, но эти яркие вспышки коротких, но таких сочных и красочных моментов отпускной любви останутся в твоей памяти навсегда.

Если ты собираешься в отпуск, и планируешь отдохнуть основательно (прям очень хорошо отдохнуть), то учти следующую информацию, она тебе может пригодиться.

Если ты ищешь романтики – держись подальше от Северной Европы. Немцы признаны худшими любовниками в мире. Англичане очень ленивы в постели, шведы – слишком скоростные, а голландцы и вовсе вредные – они любят доминировать, и редко отдают бразды правления в руки партнерши. 

И так (барабанная дробь), мужчины из каких стран признаны худшими любовниками в мире (согласно опросу на сайте OnePoll):

    Германия (нечистоплотные)

    Англия (ленивые)

    Швеция (слишком быстрые)

    Голландия (вредные)

    Америка (слишком грубые)

    Греция (слишком нежные)

    Уэльс (слишком эгоистичные)

    Шотландия (слишком шумные)

    Турция (слишком потные)

    Россия (слишком волосатые)

Ну а теперь о хорошем – рейтинг лучших в мире любовников:

    Испания

    Бразилия

    Италия

    Франция

    Ирландия

    Южная Африка

    Австралия

    Новая Зеландия

    Дания

    Канада

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