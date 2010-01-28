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Закон принят: новорожденным будет автоматически назначаться семейный врач

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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На сегодняшнем заседании Рийгикогу был принят закон об изменении закона об организации услуг в сфере здравоохранения, согласно которому все новорожденные отныне будут сразу же определяться в список семейного врача матери ребенка. Таким образом, ребенку будет проще попасть к семейному врачу, поскольку родители не должны отдельно подавать дополнительные ходатайства.

Если прежде родители должны были сами подавать ходатайство, чтобы добавить ребенка в список семейного врача, то теперь новорожденных будут добавлять в список автоматически. В случае, если у матери нет семейного врача, новорожденного определит в список учреждение, где принимались роды в сотрудничестве с департаментом здоровья. У всех родителей по-прежнему сохранится возможность выбрать семейного врача на основании заявления.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, это изменение обеспечит всех детей равной защитой. «Отныне ни один ребенок не останется без семейного врача, поскольку новорожденных будут автоматически определять в список семейного врача матери», - прокомментировал Осиновский.

По словам министра, изменение поможет прежде всего детям в группе риска – их  необходимо выявить как можно раньше, чтобы предотвращать проблемы со здоровьем в дальнейшем. «Семейные врачи в дальнейшем получат информацию обо всех новорожденных. Таким образом, семейный врач и его команда смогут своевременно проверять состояние здоровья новорожденного», - сказал министр. До сих пор имели место случаи, когда определение в список задерживалось и у семейного врача отсутствовала какая-либо информация о новорожденном.

Одновременно закон предоставит доступ к инфосистеме здоровья (TIS) окончившим четвертый курс студентам-медикам, работающим в качестве помощника врача. Доступ к системе позволит работающим помощником врача студентам заходить в TIS при помощи ИД-карты и видеть важную информацию о здоровье пациента, в т. ч. прежние болезни и аллергии. Благодаря этому изменению студенты смогут больше помогать врачам и получат больше знаний для дальнейшей самостоятельной практики.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАноворожденныйсемейный врач
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