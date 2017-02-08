Среда, 8. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Письмо читательницы: мы с парнем периодически друг другу изменяем

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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19-летняя Алена призналась, что изменяет парню, да и он ей тоже, хотя расставаться они не собираются. Как же дальше быть? Читайте, что посоветовала ей психолог!

«Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью. Живём с парнем уже третий год, до этого два года встречались, отношения, так скажем, не совсем гладкие, много ссор и недопонимания, были измены с его стороны, а потом я по глупости и неосознанности решила отомстить ему и изменила, передает Клео.

После этого было много ссор, но мы решили простить друг другу и жить дальше, расставались на полгода, потом снова сошлись. Вот недавно опять была его измена, и у меня появилось желание ему изменить, очень сильно притягивает к одному человеку, я его очень хочу, он женат, но боюсь, что из-за этого развалится хоть никакая, но семья, парень не уважает моего мнения, оскорбления часто. А с сексом сейчас все нормально, но я все равно чувствую, что не удовлетворена, что мне делать? Я очень хочу того человека, но и парня терять не хочу, т.к. люблю, заранее спасибо за ответ».

Комментирует психолог-консультант Оксана Альберти:

«Пытаться изменой лечить измену - самое разрушительное, что можно сделать для отношений. Если не можешь простить измену и любить этого гуляку таким, как он есть, и не мстить ( а желание мстить указывает на отсутствие настоящей любви, между прочим), то лучше просто уйти и искать верного "ботаника". А если по-настоящему любишь человека, то терпи его и воспитывай, но не мсти.

Женщина, которая готова на измену из мести, от обиды и т.п., сама измену и заслуживает, потому ее и получает. У нас внутри всегда есть то, что мы про себя не знаем, но партнеры это чувствуют. Не важно, в какой временной последовательности происходят измены и кто первый начал - важно, кто способен на измену, а кто нет. И если вы тоже легко ложитесь в постель с другим потому, что "не удовлетворена" и "очень хочу", так чего вам ждать от вашего парня?»

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