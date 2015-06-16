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Семь способов, как не обжечься на распродажах

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Последние месяцы зимы — время крупных распродаж во всем мире. Несмотря на то, что времена сейчас непростые, количество шопоголиков не уменьшается, а растет. Ведь смысл шопинга — не просто купить, а купить дешево!

До недавнего времени я тоже считала, что конец лета и зимы — это самое выгодное для покупок время. Была уверена, что в сезон скидок можно существенно сэкономить, покупая, скажем, наряды в преддверии яркой весны, пишет Клео.

Однако, попав в первый из модных корнеров, я растерялась. Непонятно, в каком углу находится то, что со скидкой. И на самом ли деле она 70%.

Гуру индустрии, член совета гильдии маркетологов Николас Коро поделиться с вами пятью способами, как не обжечься на распродажах.

1. Скидка — ложь, да в ней намек

Оказывается, нас повсеместно обманывают в магазинах. Нельзя беспрекословно верить, если на вывесках красным по белому написано: минус 60-80%.

Как правило, на ценниках таких скидок мы не найдем. Тут простой психологический расчет: покупатель вряд ли заметит подлог и, раз уж пришел, не захочет уходить без покупки.

Другой способ обмана — замена старых ценников на новые, красивые ярлыки со старыми ценами и новым словом SALE. Но будьте бдительны, скорее всего, никакого сейла и в помине нет. Если не указана старая цена — вас просто разводят.

Или такой прием: допустим, и ценник не новый, и скидки настоящие. Было 100 евро, а стало 25. Вау! А теперь не поленитесь и поковыряйте пальцем. Вы обнаружите, что перед вами — обычный лежалый товар. Цену на него снижали уже три раза! И праздничные скидки здесь ни при чем. Еще торговцы порой сознательно завышают цену накануне распродаж, а затем сообщают о скидке на товар.

2. Обходите кучи всем «нужных» вещей

Часто бывает, что в магазине прямо в центре — огромная куча вещей. Кажется, это покупатели так торопились, так хотели приобрести, что распотрошили полки, а продавцы даже не успевают раскладывать товар аккуратно, как положено.

Чем больше вы в них будете рыться, тем больше шансов, что купите несколько единиц вместо одной искомой кофточки. И вполне возможно, очень даже дорогой. Но если вы вдруг заметите этот факт, то продавец, не моргнув глазом, ответит: «Что вы? Вещь из новой коллекции попала сюда случайно. Мы не специально.…» Словом, не верьте в ажиотаж!

3. Посмотрите налево

Большинство из нас — правши и, заходя в магазин, автоматически смотрят направо, чем пользуются хозяева бутиков. Новые коллекции, дорогие вещи расположены именно справа, вблизи от входа. А вот чтобы добраться до скидочного товара, придется пройти через весь торговый зал. А вдруг покупатель спешит и его что-то заинтересует вовсе не за полцены? Вот так и расстаемся мы с содержимым кошелька уже на входе, поддавшись импульсивному порыву.

4. Никаких карт, только наличные

Надо заранее определить сумму, которую вы готовы потратить в свой поход за распродажными вещами. И ни в коем случае не брать банковские карты. Потому что соблазн купить еще и еще может в результате толкнуть вас на безрассудный поступок — спустить всю зарплату, не подумав о более важных, жизненно необходимых вещах (продукты, лекарства, квартплата, кредит…).

5. Четкий план действий

Можно заранее пролистать журналы или посмотреть на сайтах магазинов, что же именно нужно. Перед входом в магазин стоит надеть наушники с музыкой и четко двигаться в заданном направлении. Когда мы понимаем, куда идем, а не беспорядочно слоняемся, то больше шансов не попасться на крючок умных и хитрых маркетологов.

Например, не «расплыться» от запахов и уюта в так называемых «зонах комфорта». Это якоря, созданные с особой целью: чтобы посетительницы посидели, «почирикали», попили кофеек с вкусной плюшкой и поглазели по сторонам по веерно расположенным вокруг витринам… Несомненно, что-то да понравится, а значит, после перекуса подружки помчатся туда сломя голову.

Еще один якорь — кинотеатр или боулинг-клуб. Оказывается, их специально располагают в крайней точке торгового центра (где-нибудь подальше от входа). Задача — дорога к ним должна пролегать мимо максимально возможного количества магазинов. С этой же целью эскалаторы для подъема и спуска между этажами чаще всего находятся в разных концах торгового центра.

6. Отложите решение о покупке

У меня есть много подруг, для которых поход в магазин — стрессотерапия. Но накупить кучу ненужного барахла никому не хочется.

7. «Адвокат шопинга»

И последний способ сэкономить на покупках. Отправляясь на распродажу, возьмите с собой мужа или друга и сыграйте с ним в «хорошего» и «плохого» парня.

Скажем, один — за покупку, а другой как бы против. Причем вы должны спорить не с продавцом, а между собой, но так, чтобы продавец понял: если он не уступит в цене, покупатели уйдут.

А дальше поступайте, как советует автор книги «Эффективная торговля» Майкл Босворт: «Если вы моете пол, что вы делаете, когда тряпка вбирает в себя слишком много жидкости? Правильно, выжимаете ее. А когда вы прекращаете выжимать? Когда вода перестает течь… Для нас продавец и есть такая тряпочка. И надо всегда пытаться выжать ее, чтобы посмотреть, не вытечет ли из нее еще что-нибудь — скидка, бесплатная доставка, консультация или беспроцентная рассрочка. И пока «вода» течет, покупатель должен жать. Жмите!»

Вот такие мои способы. И они работают — проверено уже в этом январе. Дело за вами! Давайте научимся делать «правильные» покупки и все-таки беречь семейный бюджет!

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