Среда, 8. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

12 главных ошибок при взвешивании

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Покупка весов может быть тяжелым испытанием. Зачастую желание взвеситься при каждом посещении ванной становится навязчивой идеей, однако отсутствие весов дома оставляет тебя в неведении касательно веса.

Считается, что достаточно взвешиваться всего пару раз в месяц. Такой график не позволит тебе зайти слишком далеко в наборе лишних килограммов и не превратит в зависимого от весов человека. А теперь давай убедимся, что ты правильно используешь домашние весы и не даешь им влиять на свое настроение, пишет Клео.

1. Взвешивайся нечасто

Ежедневные измерения не конструктивны и могут только расстроить. Вместо заботы о своем здоровье твоей целью становится абстрактное число, которое изменяется не так быстро, как хотелось бы. Это приводит к потере мотивации и возвращению к прежнему образу жизни. Поэтому вместо ежедневного ритуала взвешивания проводи эту процедуру раз в неделю или реже.

2. Придумай другие показатели здоровья

Если ты озабочена лишним весом, пройди тестирование состава тела. Если одежда стала тесновата, оценивай прогресс по ней. А если ты начала заниматься спортом, обращай внимание на свои  достижения. Все это реальные изменения, о которых весы скромно умолчат.

3. Взвешивайся на одних и тех же весах

Если у тебя дома есть весы, всегда используй только их, подавив соблазн взвешиваться у друзей и в спортзале.

4. Выбирай подходящую одежду

А если совсем точно, не одевайся совсем. Взвешивайся без одежды или в нижнем белье. Одежда тоже имеет вес, поэтому показатели могут отличаться в зависимости от выбранного гардероба.

5. Стой прямо

Правильное положение гарантирует, что вес распределяется должным образом, а значит, показатели будут точными.

6. Взвешивайся в одно и то же время

Лучшее время для взвешивания — утро, сразу после пробуждения. Ты еще не успела ничего съесть или выпить, зато уже опустошила мочевой пузырь. Именно в это время вес наиболее точен, так как влияние жидкостей и пищи сведены к минимуму.

7. Не взвешивайся после упражнений

Если ты любишь попотеть на тренировке, потери веса могут достигать килограмма, но это всего лишь вода. Конечно, если ты измеряешь потерю жидкости, весы будут незаменимы, но в остальных случаях это будет просто ложной надеждой на быстрое похудение.

8. Поставь весы на твердую поверхность

Ковер или другие мягкие покрытия могут поглотить часть веса, что сделает данные неточными.

9. Не взвешивайся, если ты хорошо себя чувствуешь

Если ты счастлива, здорова и радуешься жизни, бессмысленно вставать на весы просто для проверки. Ощущение счастья — это все, что нужно.

10. Не взвешивайся во время критических дней

И совсем не потому, что гормоны заставляют плакать из-за каждой ерунды. На самом деле в такие дни происходит задержка жидкости в организме, а значит, вес на несколько дней увеличивается.

11. Не взвешивайся, если это делает тебя несчастной

Если ты волнуешься о лишних килограммах до дрожи в коленках, подожди со взвешиванием до тех пор, пока немного не успокоишься. Цифра на весах не так уж важна. Кстати, если показатели радуют до слез — это тоже признак зависимости от весов. Помни, это всего лишь измерительный прибор.

12. Оставайся в реальности

Весы — всего лишь инструмент для определения массы тела. Они не показывают, насколько ты здорова или успешна на работе, они не скажут, правильно ли ты питаешься. Поэтому не стоит взвешивать на них чувство собственного достоинства.

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