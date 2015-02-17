Восемь вещей, которым не место в ванной

Медикаменты

Многие хранят стратегический запас аспирина и анальгина в шкафчике в ванной, и это действительно плохая идея. Перепады температуры и влажности здесь просто драматические, в таких нечеловеческих условиях таблетки портятся до срока и теряют эффективность. А некоторые препараты, долго провалявшись в такой среде, могут даже стать опасными. Подыщите лекарствам место посуше и попрохладнее.

Духи

Парфюм – субстанция нежная. Многие компоненты духов меняют запах и цвет под воздействием высоких температур. Не удивляйтесь, что любимый парфюм в такой обстановке превращается в бабушкин одеколон, пишет Gorabbit.ru.

Косметика

Тепло, влажность и жирная среда – рай для бактерий. И для плесневелых грибков – нередко на тенях, пудрах и румянах, хранящихся в ванной комнате, начинает расти самая настоящая плесень. Срок хранения косметики резко сокращается, а из-за обилия микробов она может вызывать раздражение и прыщи. Не для того вы ее покупали.

Лезвия для бритвы

От влажности они ржавеют – нержавейка, из которой делают бритвенные лезвия, не такая уж и нержавейка. Островки ржавчины на лезвиях такие маленькие, что их не видно невооруженным глазом, но они все равно сказываются на остроте бритвы и качестве бритья. Храните запасные лезвия в коробке в спальне, например. Кстати, это относится и к электробритвам и триммерам. Украшения

От повышенной влажности и перепадов температур все металлы темнеют и покрываются некрасивым налетом, жемчуг и перламутр тускнеют, в некоторых особенно хрупких камнях могут появится микротрещинки. Драгоценности любят сухость, темноту, прохладу и почтительное обращение.

Книги

Книга, прожившая хотя бы пару дней в ванной, никогда уже не будет прежней. Покоробленные страницы, выгнутая от влажности обложка – настоящее преступление хранить произведения издательского искусства в таких неподходящих условиях.

Полотенца

Если в ванне есть красивые полки, на них хочется разложить пушистые полотенца, как в интерьерных журналах. Раскладывайте, но не говорите, что мы вас не предупреждали – очень скоро на полотенцах заведется плесень, а затхлый сырой запах невозможно будет вывести никакими кондиционерами.

Электроника

Даже если вы не уроните телефон или планшет в пенную воду, урон все равно будет нанесен – большинство гаджетов вообще не предназначено для использования в такой влажной среде. Читайте бумажные журналы (их не жалко) и купите водостойкий радиоприемник или плеер для ванной, если вам так скучно мыться в тишине.