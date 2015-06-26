Шансы забеременеть напрямую зависят от типа работы женщины, говорят врачи

Примерно 40% женщин на работе регулярно двигали или поднимали тяжелые предметы. 91% работал в рамках стандартных рабочих часов. В целом же у женщин с физически сложной работой был снижен овариальный резерв. У них было меньше взрослых яйцеклеток (если работали по вечерам или в ночную смену, количество уменьшалось еще больше). Хуже всего дела обстояли у женщин старше 37 и работающих по ночам.

Кстати, недавно греческим ученым удалось совершить настоящий прорыв. Они обратили менопаузу вспять. После определенных манипуляций у женщин начали вырабатываться яйцеклетки и началась менструация. И это через пять лет после прихода менопаузы.

Идея в том, чтобы использовать обогащенную тромбоцитами плазму, помогающую клеткам расти и стимулирующую регенерацию тканей. Оказалось, плазма способна обновить постаревшие яичники. Когда женщинам с менопаузой вводили обогащенную плазму, начиналась менструация. Это позволило медикам собрать и оплодотворить вырабатываемые яйцеклетки. Получается, теперь женщины имеют возможность зачать, даже после прихода менопаузы. Это особенно актуально для тех, у кого менопауза пришла рано.