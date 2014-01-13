Четверг, 9. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Google разработает платье на основе персональных данных

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Google и интернет-магазин женской одежды Ivyrevel, который входит в группу H&M, разработают платье, созданное на основе персональных данных человека. Видео с презентацией опубликовано на YouTube.

Платье будет создаваться с учетом данных, собранных через специальное приложения для Android. Например, программа будет отслеживать движения владельца телефона и его местонахождение. Приблизительная стоимость наряда — 99 долларов, бета-версию приложения планируют запустить до конца 2017 года.

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