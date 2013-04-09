Облучать опухоли груди можно прямо во время операций

Во многих случаях жертвам рака груди после хирургической операции требуются химиотерапия и облучение. Обе эти процедуры сопровождаются огромным количеством тяжелейших побочных эффектов, включая снижение либидо, потерю аппетита, рвоту, выпадение волос и хроническую усталость. Однако теперь британские исследователи выяснили, что определенное количество женщин, страдающих от опухолей молочных желез, может быть избавлено от необходимости проведения облучения или радиотерапии. Ради этого во время хирургической операции необходимо единичное воздействие радиации. Речь идет о специфической радиотерапии (метод внутрипучковового рассеивания), продолжительность которой во время мастэктомии занимает всего 30 минут.

При данной разновидности облучения радиация доставляется непосредственно в ткани опухоли, а не на всю грудь целиком. В то же самое время хирурги удаляют опухоль. Всё это позволяет впоследствии избежать дальнейшего облучения. В Британии Национальный институт здравоохранения и клинического усовершенствования врачей уже выпустил рекомендации по использованию данной технологии в государственных клиниках. В них утверждается, что применение данного типа лечения может резко повысить качество жизни пациентов с раком груди, пишет Medikforum.ru.

Однако в этих же рекомендациях выражаются сомнения по поводу того, достаточно ли эффективна методика внутрипучковового рассеивания радиации в деле борьбы с рецидивами опухолей. Пока что технологию будут применять лишь в 6 больницах, уже имеющих соответствующее оборудование. Если лечение окажется эффективным, его распространят на оставшиеся клиники.