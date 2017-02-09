Фото: вы не поверите, но эта звезда реалити-щоу уже похудела на 40 килограммов

Известная женщина из «Toddlers and Tiaras» Джун продолжила свое участие в шоу «Honey Boo», она и ее семья жили на виду у камер, за ее историей следили многие телезрители, пишет Lemurov.net.

В адрес шоу поступило достаточно много критики, главным образом, люди обвиняли семью в ухудшении имиджа американцев во всем мире. Но это не значит, что поклонники перестали смотреть шоу с ее участием.

Джун часто критикуют за неправильное воспитание детей. Кроме этого, к сожалению, Джун получила множество негативных комментариев в свой адрес из-за лишнего веса.

По большей части Джун не позволяла мнению чужих людей как-то негативно повлиять на ее жизнь. Но потом она узнала, что муж изменяет ей, тогда женщина решила, что пора что-то кардинально изменить.

Реалити-звезда села на диету и не забывала о физических упражнениях, но итог получился слишком экстремальным, дома ей стало плохо. Врачи полагают, что это было связано с диетой, которая привела к тому, что она потеряла более 40 килограммов.

Но после того, как она восстановилась, женщина решила приняться за комплексное похудение, без риска для здоровья.