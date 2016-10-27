Четверг, 9. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали

Limon.ee
Limon.ee
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Вероятно, вы использовали свои руки и пальцы для самоудовлетворения в течение многих лет. Но так же, как и во время полового акта, вы заметите, что солоигра приносит намного больше удовольствия, если добавить в нее немного разнообразия. Soulpost предлагает 11 способов разбавить мастурбацию чем-то новеньким.

Заниматься упражнениями на пресс

Да-да, обычные упражнения могут привести к кульминации, нужно только немного попрактиковаться и надеть более тесные леггинсы, чем обычно.

Ездить на велосипеде

Велосипедная прогулка может принести несколько оргазмов в течение дня. Все дело в жесткости сидения и отсутствии трусиков.

Тереться о мебель

Толчки о мебель – действенный способ достичь оргазма, особенно если в это время вы просматриваете возбуждающее порно.

Использовать электрическую зубную щетку

Вначале наденьте на щетку палец от латексной перчатки или палец от перчатки, которая используется для покраски волос, а затем приступайте к действию. «Защита» на щетку нужна для того, чтобы вы не поцарапались жесткими щетинами.

Оседлать стиральную машину

Попробуйте мастурбировать верхом на стиральной машинке, особенно в режиме отжима, и пусть вибрации приведут вас к оргазму. Хотите дополнительных толчков – забросьте в машинку пару грязных кроссовок.

Тереться о водопроводный кран

Мастурбация в ванной или душевой — чрезвычайно чувственна и приятна. Настройте струю ручного душа или крана ванной и направьте его на клитор.

Пользоваться лубрикантом

Дополнительная смазка позволяет испытать новые ощущения и ускоряет кульминацию у многих женщин. Убедитесь в том, чтобы вы используете качественный лубрикант без токсинов, парабенов и фталатов.

Найти точку G

В то время, как большинство женщин нуждаются в стимуляции клитора для достижения оргазма, не стоит сбрасывать со счетов манипуляции с точкой G, чтобы усилить удовольствие. Около 5 см вверх от передней стенки влагалища находится рельефная поверхность. Загните свои пальцы и потрите эту область, касаясь ладонью клитора. Это двойное действие может привести к оргазму.

Лежать на животе

Если вы обычно мастурбируете, лежа на спине, попробуйте перевернуться и лечь лицом вниз. Вы можете подложить подушку или секс-игрушку между ног. Найдите правильный угол, чтобы довести себя до пика наслаждения.

Лежать на боку

Лежа на боку, сомкните бедра и сосредоточьтесь на стимуляции клитора. Вы можете добавить подушку, о которую будете тереться, а также вставить в себя шарики Кегеля. Ритмично двигайтесь назад-вперед, находя идеальный ритм.

Практиковать упражнения Кегеля

Женщины могут испытать оргазм, практикуя упражнения Кегеля и правильное дыхание. Сжимание вашей лобково-копчиковой мышцы, сосредоточившись на движении сексуальной энергии, может привести к невероятным оргазмам без использования рук.

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