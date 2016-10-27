Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали

Заниматься упражнениями на пресс
Да-да, обычные упражнения могут привести к кульминации, нужно только немного попрактиковаться и надеть более тесные леггинсы, чем обычно.
Ездить на велосипеде
Велосипедная прогулка может принести несколько оргазмов в течение дня. Все дело в жесткости сидения и отсутствии трусиков.
Тереться о мебель
Толчки о мебель – действенный способ достичь оргазма, особенно если в это время вы просматриваете возбуждающее порно.
Использовать электрическую зубную щетку
Вначале наденьте на щетку палец от латексной перчатки или палец от перчатки, которая используется для покраски волос, а затем приступайте к действию. «Защита» на щетку нужна для того, чтобы вы не поцарапались жесткими щетинами.
Оседлать стиральную машину
Попробуйте мастурбировать верхом на стиральной машинке, особенно в режиме отжима, и пусть вибрации приведут вас к оргазму. Хотите дополнительных толчков – забросьте в машинку пару грязных кроссовок.
Тереться о водопроводный кран
Мастурбация в ванной или душевой — чрезвычайно чувственна и приятна. Настройте струю ручного душа или крана ванной и направьте его на клитор.
Пользоваться лубрикантом
Дополнительная смазка позволяет испытать новые ощущения и ускоряет кульминацию у многих женщин. Убедитесь в том, чтобы вы используете качественный лубрикант без токсинов, парабенов и фталатов.
Найти точку G
В то время, как большинство женщин нуждаются в стимуляции клитора для достижения оргазма, не стоит сбрасывать со счетов манипуляции с точкой G, чтобы усилить удовольствие. Около 5 см вверх от передней стенки влагалища находится рельефная поверхность. Загните свои пальцы и потрите эту область, касаясь ладонью клитора. Это двойное действие может привести к оргазму.
Лежать на животе
Если вы обычно мастурбируете, лежа на спине, попробуйте перевернуться и лечь лицом вниз. Вы можете подложить подушку или секс-игрушку между ног. Найдите правильный угол, чтобы довести себя до пика наслаждения.
Лежать на боку
Лежа на боку, сомкните бедра и сосредоточьтесь на стимуляции клитора. Вы можете добавить подушку, о которую будете тереться, а также вставить в себя шарики Кегеля. Ритмично двигайтесь назад-вперед, находя идеальный ритм.
Практиковать упражнения Кегеля
Женщины могут испытать оргазм, практикуя упражнения Кегеля и правильное дыхание. Сжимание вашей лобково-копчиковой мышцы, сосредоточившись на движении сексуальной энергии, может привести к невероятным оргазмам без использования рук.