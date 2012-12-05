Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся

Диетические безалкогольные напитки. Само их название подразумевает пользу для здоровья и низкое количество калорий, однако употребление подобных напитков приносит больше вреда, чем пользы. Ученые подчеркивают, что разного рода диетическая газировка вызывает острое чувство голода после ее употребления, что толкает человека к перееданию, пишет Medikforum.ru.

Соки. Фруктовые и прочие соки битком набиты сахаром. В стакане виноградного сока содержится 9 чайных ложек сахара, а в стакане апельсинового - 6. Целых 7 ложек сахара приходится на один стакан яблочного сока. Всё это приводит к резкому скачку уровня сахара в крови, а когда этот показатель опускается, то у человека разыгрывается острый голод, что толкает его к употреблению большого количества жирных и сладких продуктов.

Кофе. В некоторых разновидностях кофе вроде мокка, при изготовлении которых используется обезжиренное молоко, содержится 220 калорий. Если вы хотите похудеть, то употребляйте черный кофе с минимумом молока и вообще без сахара и сливок.

Обезжиренное молоко. Со временем употребление этого напитка может приводить к набору лишнего веса. Исследования показывают, что потребители обезжиренного молока или молочного напитка с 1% жирности поправляются больше по сравнению с теми, кто употребляет нормальное по жирности молоко.

Холодный чай. Подобно фруктовому соку холодный чай изобилует сахаром. Кроме того, в одной небольшой бутылке холодного чая может содержаться до 116 калорий. Лучше приготовлять холодный чай самостоятельно, не добавляя туда сахар.

Алкоголь. Спиртные напитки, особенно пиво и вино, также содержат много калорий. В среднем бокале пива около 150 калорий, рекомендуется также избегать фруктовых коктейлей, которые насыщены сахаром.

Смузи. При домашнем изготовлении смузи будьте осторожны. Чересчур большие его порции, насыщенные свежими фруктами, не слишком полезны. Старайтесь сделать порцию на основе одного фрукта, используя такие ингредиенты, как авокадо и греческий йогурт.