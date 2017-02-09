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Итальянский Панеттоне - самый вкусный кекс, который делают на Пасху!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Панеттоне — это традиционный миланский кекс с засахаренными фруктами, выпекаемый итальянцами на Рождество и на Пасху.

А поскольку он нравился всем, кто его пробовал, сегодня Панеттоне — это гордость уже не только Италии, но и Франции, Испании и даже Латинской Америки!

Попробуйте и вы испечь эту вкуснятину! Тем более что тут нет ничего суперсложного нет. Ну разве что ром в наших семьях под рукой так часто не оказывается, как в Италии! Но и его легко заменить коньяком, пишет Lifter.com.ua.

Самое интересное, что этот кекс имеет форму, которая у нас прочно ассоциируется с пасхальным куличом, поэтому его вполне можно будет испечь на Пасху — удивив друзей и порадовав детей!

Итак, вам понадобятся:

    170 г изюма;

    20 г светлого рома;

    3 яйца;

    1 стручок молотой ванили (или 1 пакетик ванилина);

    40 г мёда;

    130 г цукатов (на ваш вкус);

    540 г муки;

    150 г сахара;

    5 г активных сухих дрожжей;

    2 г соли;

    6 г лимонной цедры;

    250 г размягчённого сливочного масла;

    1 ст. л. растопленного сливочного масла;

    1 ст. л. охлаждённого сливочного масла.

Приготовление:

1. Первым делом залейте изюм смесью рома и 2 ст. л. тёплой воды.

2. Блендером смешайте муку, дрожжи, сахар, соль, лимонную цедру и ваниль.

3. Отдельно взбейте яйца с тёплой водой и мёдом.

4. Блендером смешайте сухие ингредиенты с яичной массой до полной однородности. Постепенно добавляйте в тесто размягчённое масло, не переставая взбивать.

5. Смешайте распаренный изюм с цукатами и растопленным сливочным маслом.

6. Добавьте эту смесь в тесто.

7. Переложите тесто в миску и накройте. Оставьте его подниматься на 15 часов. Учтите, что оно вырастет втрое, так что подбирайте миску по размеру!

8. Слегка присыпьте готовое тесто мукой и сформируйте из него шар, затем поместите в форму для выпекания.

9. Накройте тесто влажным кухонным полотенцем и оставьте подниматься ещё на 4–5 часов в тёплой комнате без сквозняков.

10. Разогрейте духовку до 190 градусов и поставьте туда тесто. Сделайте надрез в форме креста на верхушке кекса и поместите в углубление кусочек холодного масла.

11. Проверяйте готовность кекса спичкой: она должна выходить из теста слегка влажной, ни в коем случае не мокрой.

12. Достаньте готовый панеттоне и дайте ему остыть. Полейте глазурью для красоты

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