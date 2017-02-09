Итальянский Панеттоне - самый вкусный кекс, который делают на Пасху!

А поскольку он нравился всем, кто его пробовал, сегодня Панеттоне — это гордость уже не только Италии, но и Франции, Испании и даже Латинской Америки!
Попробуйте и вы испечь эту вкуснятину! Тем более что тут нет ничего суперсложного нет. Ну разве что ром в наших семьях под рукой так часто не оказывается, как в Италии! Но и его легко заменить коньяком, пишет Lifter.com.ua.
Самое интересное, что этот кекс имеет форму, которая у нас прочно ассоциируется с пасхальным куличом, поэтому его вполне можно будет испечь на Пасху — удивив друзей и порадовав детей!
Итак, вам понадобятся:
170 г изюма;
20 г светлого рома;
3 яйца;
1 стручок молотой ванили (или 1 пакетик ванилина);
40 г мёда;
130 г цукатов (на ваш вкус);
540 г муки;
150 г сахара;
5 г активных сухих дрожжей;
2 г соли;
6 г лимонной цедры;
250 г размягчённого сливочного масла;
1 ст. л. растопленного сливочного масла;
1 ст. л. охлаждённого сливочного масла.
Приготовление:
1. Первым делом залейте изюм смесью рома и 2 ст. л. тёплой воды.
2. Блендером смешайте муку, дрожжи, сахар, соль, лимонную цедру и ваниль.
3. Отдельно взбейте яйца с тёплой водой и мёдом.
4. Блендером смешайте сухие ингредиенты с яичной массой до полной однородности. Постепенно добавляйте в тесто размягчённое масло, не переставая взбивать.
5. Смешайте распаренный изюм с цукатами и растопленным сливочным маслом.
6. Добавьте эту смесь в тесто.
7. Переложите тесто в миску и накройте. Оставьте его подниматься на 15 часов. Учтите, что оно вырастет втрое, так что подбирайте миску по размеру!
8. Слегка присыпьте готовое тесто мукой и сформируйте из него шар, затем поместите в форму для выпекания.
9. Накройте тесто влажным кухонным полотенцем и оставьте подниматься ещё на 4–5 часов в тёплой комнате без сквозняков.
10. Разогрейте духовку до 190 градусов и поставьте туда тесто. Сделайте надрез в форме креста на верхушке кекса и поместите в углубление кусочек холодного масла.
11. Проверяйте готовность кекса спичкой: она должна выходить из теста слегка влажной, ни в коем случае не мокрой.
12. Достаньте готовый панеттоне и дайте ему остыть. Полейте глазурью для красоты