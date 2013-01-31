Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер

Больше недели мальчик сражался с несколькими болезнями, в том числе с менингитом, сообщает Lifter.com.ua.

Изучив возможные источники контакта с бактериальной инфекцией, врачи пришли к выводу, что во всем виновата тележка из супермаркета.

После этого жуткого происшествия Вивьен призывает всех родителей обязательно дезинфицировать тележку, прежде чем посадить в нее ребенка.

Через сутки после посещения магазина Логана стало тошнить. Как будто этого было мало, у него поднялась температура и начался понос.

«Его просто несло, — говорит Вивьен. — Я пыталась дать ему бутылочку, но его стошнило». Логану становилось все хуже, и мать решила показать его педиатру. Но врач отправил ее обратно домой, сказав, что это всего лишь вирус.

Однако на следующий день Логану не стало легче — наоборот, теперь к его мучениям добавилось еще и обезвоживание.

Вивьен решила больше не рисковать и отвезла Логана прямиком в больницу — чем и спасла ему жизнь. Бедный мальчик провел в больнице 10 дней, из них 8 — в реанимации.

В больнице у Логана диагностировали несколько болезней, в том числе аденовирус, ротавирус, сальмонеллу и менингит. Десятимесячному крохе пришлось сражаться за жизнь в столь юном возрасте!

По данным органов здравоохранения, новорожденные и младенцы находятся в группе риска по менингиту.

Вот симптомы, на которые следует обратить внимание:

жар;

головная боль;

ригидность затылка;

раздражительность;

отсутствие аппетита;

пассивность.

Обычно бактериальный менингит передается от человека человеку, но некоторые штаммы можно подцепить с поверхности.

После страшной истории с сыном Вивьен призывает всех родителей быть бдительными. Перед тем, как посадить ребенка в тележку в супермаркете, протрите ручки антибактериальными салфетками, или вообще не сажайте туда малыша.

Альтернативный вариант — постелить покрывало, прежде чем сажать младенца.