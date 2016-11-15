Послеродовую депрессию надо искать у всех молодых мам

Статистика показывает, что с послеродовой депрессией или тревожными расстройствами сталкивается 20% женщин в течении года после родов. Британские исследователи выяснили, что жертвы этого расстройства получают различное по уровню интенсивности лечение, а многие не лечатся совсем. Таким женщинам также угрожает риск панических состояний, генерализованного тревожного расстройств, обсессивно-компульсивного расстройство и посттравматического стрессового расстройства. С послеродовым психозом сталкиваются приблизительно две женщины на каждую тысячу, пишет Medikforum.ru.

Большинство молодых мам посещают врачей общей практики приблизительно через 6 недель после родов для рутинной проверки здоровья. Именно на этом осмотре эксперты рекомендуют поискать возможные симптомы послеродовой депрессии. Чем раньше женщина начнет получать квалифицированную помощь психолога или психиатра, тем более коротким будет течение болезни, и тем меньше останется угроз для здоровья мамы и ребенка.