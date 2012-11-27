Четверг, 9. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Если у него нет этих четырех характеристик, не выходите за него замуж

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Вы наверняка уже знаете, что если мужчина плохо обращается с официантами, то со временем он так же поступит и с вами. А те, кто ненавидят всех своих бывших, сами тоже далеко не ангелы.

Но кроме очевидных характеристик, которых стоит избегать в партнере, — агрессия, неуважение, недостаток манер, ума — есть некоторые моменты, на которые многие закрывают глаза. Обычно вы думаете, что с этим можно справиться или что-то исправить, и иногда это действительно так. Давайте разберем все по порядку: обязательные характеристики мужчины и их вариации, пишет Soulpost.ru.

1. У него должна быть стабильная работа и опыт работы

В подростковом возрасте нам было достаточно, что парень играет в рок-группе. Но для взрослой женщины этого достаточно, если это группа U2 или Rolling Stones (ладно, пусть кто-то немного помоложе). Может, ожидать от мужчины миллионного дохода — это и слишком, но у него должна быть стабильная работа и какая-никакая карьера.

Это напрямую отражает его характер. Если он уже чего-то добился, значит, он умеет выполнять определенные обязательства, не ленив, ответственен, развивается. Кроме того, это указывает на его самооценку. Все это важно для отношений.

Дело не только в финансовой стабильности, а в том, что человек готов и хочет вставать каждый день и делать то, что должен, заботиться о себе и своей семье, идти к целям.

Вариации: может, мужчина только решил сменить сферу деятельности, или только закончил учебу — не спешите судить, пока не узнаете всю его историю. Самое главное — не то, где он работает и сколько зарабатывает, а его желание и стремление развиваться и обеспечивать свою семью.

Если же он постоянно находит себе оправдания, почему он безработный, или жалуется, что мало зарабатывает и при этом ничего не меняет — это проблема в человеке.

2. Он умеет готовить и убирать

Нет, ему не обязательно быть шеф-поваром и Мистером Пропером. Но каждый взрослый человек должен быть в состоянии приготовить хотя бы что-то банальное и помыть после себя посуду.

Это показывает не только то, насколько человек самостоятелен, но и его желание что-то делать. Он не должен ожидать, что готовить и убирать всегда будете только вы. Даже если вы домохозяйка, а он будет работать за двоих, мужчина не должен бояться взять в руки швабру/тряпку/веник или приготовить простой ужин.

Вариации: если он не знает, как помыть унитаз, или сварить кашу, но хочет научиться — все отлично. Суть в компромиссе. Никто не должен делать всю работу.

Если же он постоянно все откладывает на завтра или называет что-то немужским делом (если только это не кормление ребенка грудью), то в семье могут быть проблемы.

3. Он не живет с родителями

Очень мило, когда у мужчины близкие отношения с матерью, но не до такой степени, что она знает, где он 24 часа в сутки, и присоединяется к вам во время просмотра фильма дома. Одно дело — любить и ценить свою семью, а другое — быть зацикленным на ней. Мужчина должен понимать, где заканчивается детство и начинается взрослая жизнь.

Его мама должна считаться с ним как с взрослым человеком. И он должен быть в состоянии открыто обсудить с вами ваши отношения с его семьей. У вас должно быть свое время наедине. Но если он позволяет постоянно встревать своей маме или другим членам семьи, это не дело.

4. У него есть своя жизнь

Иногда и мужчины ведут себя так, как женщины, желая проводить все время вместе. Но у каждого из вас должно быть время на себя, на своих друзей и увлечения. Разве что только он сам по себе домосед и интроверт. Но в таком случае он должен нормально относиться к вашему свободному времени и не должен зависеть от вашей любви.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАангелыженщинымужчинанедостатокотношения
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:11
Десять советов, как одеться стильно этой весной
14:57
Абонементы в спортзал защищают от семейных ссор
14:39
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей
14:18
Галерея: смотрите, чем порадует нас новая коллекция Tommy Hilfiger
14:00
Если у него нет этих четырех характеристик, не выходите за него замуж
13:43
Послеродовую депрессию надо искать у всех молодых мам
13:32
Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер (1)
13:07
Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся
12:59
Фото: вы не поверите, но эта звезда реалити-шоу уже похудела на 40 килограммов
12:49
97% людей варят рис неправильно! Из-за этого в нем остается мышьяк!
12:30
Google разработает платье на основе персональных данных
12:15
Российская Барби с телом культуриста сводит мир с ума (фото)
12:01
Шансы забеременеть напрямую зависят от типа работы женщины, говорят врачи
19:43
Десять правил первого секса с новым партнером
19:20
Что нельзя делать с членом?
18:43
Восемь вещей, которым не место в ванной
18:19
12 главных ошибок при взвешивании
18:00
Семь способов, как не обжечься на распродажах (1)
17:37
Письмо читательницы: мы с парнем периодически друг другу изменяем (1)
17:30
Можно ли запланировать пол ребенка: мифы и реальность
Все новости
ФэшнЦеликом
Десять советов, как одеться стильно этой весной

Десять советов, как одеться стильно этой весной

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся

Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся

Фото: вы не поверите, но эта звезда реалити-шоу уже похудела на 40 килограммов

Фото: вы не поверите, но эта звезда реалити-шоу уже похудела на 40 килограммов

12 главных ошибок при взвешивании

12 главных ошибок при взвешивании

8. фев
Ученые: макароны для худеющих не вредны, а полезны
Самые читаемые
97% людей варят рис неправильно! Из-за этого в нем остается мышьяк!
Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер(1)
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей
Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся
Фото: вы не поверите, но эта звезда реалити-шоу уже похудела на 40 килограммов
Топ комментариев
Три главные ошибки русских женщин, которые мешают им выглядеть красиво и стильно(8)
Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше (3)
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам (2)
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма(2)
Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовидеовниманиевозможностьдевушкадевушкиженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователикофемакияжмужчинамужчиныотношениеотношенияпроблемыребенокродственникисексспециалистыудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Фото: незваный гость в столичном Мустамяэ вызовет улыбку у любого

Фото: незваный гость в столичном Мустамяэ вызовет улыбку у любого

Британская актриса и крестница принца Чарльза найдена мертвой

Британская актриса и крестница принца Чарльза найдена мертвой

Дерзкие и гламурные: фильм «На пятьдесят оттенков темнее» впечатлил эстонских знаменитостей (галерея)

Дерзкие и гламурные: фильм «На пятьдесят оттенков темнее» впечатлил эстонских знаменитостей (галерея)

15:09
Стало известно, за что штрафуют участников скандального проекта «Дом-2»
14:54
Видео: у Малышевой на передаче сдали нервы
14:32
Какая красота! Организатор вечеринки «Танцевальный рай» Герт Лаасме сказочно отдыхает в Таиланде (фото)
14:10
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
Rus.Postimees.eeЦеликом
Заваливают звонками и обещают большой доход: полиция предупреждает о мошенниках

Заваливают звонками и обещают большой доход: полиция предупреждает о мошенниках

Вопрос водителя: нужно ли пропускать на пешеходном переходе робота-доставщика?

Вопрос водителя: нужно ли пропускать на пешеходном переходе робота-доставщика?

Нина Сытник: мы не готовим наших учеников в судьи и прокуроры

Нина Сытник: мы не готовим наших учеников в судьи и прокуроры

15:16
Пассажиры выбрали самые удобные лоукостеры Европы: Ryanair неприятно удивил
15:01
Видео: в Тарту проходят международные соревнования по художественной гимнастике
15:01
Эксперт по недвижимости против: взносы в ремонтный фонд должны включаться в плату за наем
14:57
Новорожденные теперь не останутся без внимания семейных врачей
ВпрокЦеликом
У жителей Эстонии на клиентских картах сотни тысяч евро: как не потерять бонусные деньги

У жителей Эстонии на клиентских картах сотни тысяч евро: как не потерять бонусные деньги

Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?

Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?

Кто в Эстонии выигрывает в лотереях и есть ли способ привлечь удачу

Кто в Эстонии выигрывает в лотереях и есть ли способ привлечь удачу (5)

8. фев
Налоговая декларация: как высчитать сумму возврата переплаченного налога (2)
Погода
В пятницу в Эстонии будет холодно, но безветренно

В пятницу в Эстонии будет холодно, но безветренно

Под Таллинном волк загрыз пони

Под Таллинном волк загрыз пони

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees