Если у него нет этих четырех характеристик, не выходите за него замуж

Но кроме очевидных характеристик, которых стоит избегать в партнере, — агрессия, неуважение, недостаток манер, ума — есть некоторые моменты, на которые многие закрывают глаза. Обычно вы думаете, что с этим можно справиться или что-то исправить, и иногда это действительно так. Давайте разберем все по порядку: обязательные характеристики мужчины и их вариации, пишет Soulpost.ru.

1. У него должна быть стабильная работа и опыт работы

В подростковом возрасте нам было достаточно, что парень играет в рок-группе. Но для взрослой женщины этого достаточно, если это группа U2 или Rolling Stones (ладно, пусть кто-то немного помоложе). Может, ожидать от мужчины миллионного дохода — это и слишком, но у него должна быть стабильная работа и какая-никакая карьера.

Это напрямую отражает его характер. Если он уже чего-то добился, значит, он умеет выполнять определенные обязательства, не ленив, ответственен, развивается. Кроме того, это указывает на его самооценку. Все это важно для отношений.

Дело не только в финансовой стабильности, а в том, что человек готов и хочет вставать каждый день и делать то, что должен, заботиться о себе и своей семье, идти к целям.

Вариации: может, мужчина только решил сменить сферу деятельности, или только закончил учебу — не спешите судить, пока не узнаете всю его историю. Самое главное — не то, где он работает и сколько зарабатывает, а его желание и стремление развиваться и обеспечивать свою семью.

Если же он постоянно находит себе оправдания, почему он безработный, или жалуется, что мало зарабатывает и при этом ничего не меняет — это проблема в человеке.

2. Он умеет готовить и убирать

Нет, ему не обязательно быть шеф-поваром и Мистером Пропером. Но каждый взрослый человек должен быть в состоянии приготовить хотя бы что-то банальное и помыть после себя посуду.

Это показывает не только то, насколько человек самостоятелен, но и его желание что-то делать. Он не должен ожидать, что готовить и убирать всегда будете только вы. Даже если вы домохозяйка, а он будет работать за двоих, мужчина не должен бояться взять в руки швабру/тряпку/веник или приготовить простой ужин.

Вариации: если он не знает, как помыть унитаз, или сварить кашу, но хочет научиться — все отлично. Суть в компромиссе. Никто не должен делать всю работу.

Если же он постоянно все откладывает на завтра или называет что-то немужским делом (если только это не кормление ребенка грудью), то в семье могут быть проблемы.

3. Он не живет с родителями

Очень мило, когда у мужчины близкие отношения с матерью, но не до такой степени, что она знает, где он 24 часа в сутки, и присоединяется к вам во время просмотра фильма дома. Одно дело — любить и ценить свою семью, а другое — быть зацикленным на ней. Мужчина должен понимать, где заканчивается детство и начинается взрослая жизнь.

Его мама должна считаться с ним как с взрослым человеком. И он должен быть в состоянии открыто обсудить с вами ваши отношения с его семьей. У вас должно быть свое время наедине. Но если он позволяет постоянно встревать своей маме или другим членам семьи, это не дело.

4. У него есть своя жизнь

Иногда и мужчины ведут себя так, как женщины, желая проводить все время вместе. Но у каждого из вас должно быть время на себя, на своих друзей и увлечения. Разве что только он сам по себе домосед и интроверт. Но в таком случае он должен нормально относиться к вашему свободному времени и не должен зависеть от вашей любви.