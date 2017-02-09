Галерея: смотрите, чем порадует нас новая коллекция Tommy Hilfiger

9. Февраль 2017 14:18
В Лос-Анджелесе отгремел показ весенне-летней коллекции Tommy Hilfiger, главными звездами которого предсказуемо стали сестры Хадид. Честь закрывать шоу выпала старшей, Джиджи, которая является лицом бренда. Среди других моделей, продефилировавших в этот вечер перед собравшимися гостями, оказались Джоан Смоллс, Хейли Болдуин, Стелла Максвелл, Сара Сампайо и другие известные красотки, которых мы часто видим на показах Victoria's Secret.
За представлением на подиуме наблюдали не только родственники и друзья манекенщиц (Джиджи и Беллу, например, поддерживали мать Йоланда и отец Мохаммед), но и звезды: Леди Гага, Ферги, Джерри Холл, Крис Дженнер и многие другие. Конечно, отпрыски знаменитых семей, которые давно дружат с маркой — Кайя и Пресли Гербер, сыновья Памелы Андерсон Брэндон и Дилан и другие — тоже были тут как тут, пишет Сплетник.
Смотрите!
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