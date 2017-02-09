Галерея: смотрите, чем порадует нас новая коллекция Tommy Hilfiger

За представлением на подиуме наблюдали не только родственники и друзья манекенщиц (Джиджи и Беллу, например, поддерживали мать Йоланда и отец Мохаммед), но и звезды: Леди Гага, Ферги, Джерри Холл, Крис Дженнер и многие другие. Конечно, отпрыски знаменитых семей, которые давно дружат с маркой — Кайя и Пресли Гербер, сыновья Памелы Андерсон Брэндон и Дилан и другие — тоже были тут как тут, пишет Сплетник.

Смотрите!