Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей

В новой коллекции дизайнер опытным путем определяет грань, после которой модные тренды становятся смешными шаржами на модников определенного времени. Основная тема коллекции — двуличность моды. С одной стороны — практичность и удобство, а с другой — смелость и вызов, передает jetsetter.ua.

«Самоирония — это тренд, который должен быть свойственен модникам. Ведь мода — это, по сути, временное отражение нравов и мыслей, витающих в обществе», — поясняет дизайнер.

Работы Залевского имеют четкие минималистичные силуэты, они удлинены и комично мешковаты. При этом одежда украшена геометрическими орнаментами-треугольниками, заключает в основе контраст симметрии полоски и горохов.

Показ украинского дизайнера также сопровоздался эротическим перформансом с полуобнаженными моделями, пишет korrespondent.net.

Смотрим!