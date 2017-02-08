Четверг, 9. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей

Krasotka.ee
Krasotka.ee

«Где заканчивается мода и начинается клоунада?» — задается вопросом Алексей Залевский.

В новой коллекции дизайнер опытным путем определяет грань, после которой модные тренды становятся смешными шаржами на модников определенного времени. Основная тема коллекции — двуличность моды. С одной стороны — практичность и удобство, а с другой — смелость и вызов, передает jetsetter.ua.

«Самоирония — это тренд, который должен быть свойственен модникам. Ведь мода — это, по сути, временное отражение нравов и мыслей, витающих в обществе», — поясняет дизайнер.

Работы Залевского имеют четкие минималистичные силуэты, они удлинены и комично мешковаты. При этом одежда украшена геометрическими орнаментами-треугольниками, заключает в основе контраст симметрии полоски и горохов. 

Показ украинского дизайнера также сопровоздался эротическим перформансом с полуобнаженными моделями, пишет korrespondent.net.

Смотрим!

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