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Абонементы в спортзал защищают от семейных ссор

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Пешая прогулка или получасовой заплыв в бассейне могут уберечь нас от семейных ссор, если верить исследователям. Ученые выяснили, что многочисленные разновидности физических нагрузок вроде велосипедной езды, бега, плавания или посещения спортзала после достаточного по продолжительности сна ночью являются самым лучшим способом профилактики семейных ссор.

Исследователи наблюдали за качеством сна и уровнем дневной физической активности группы добровольцев. Оказалось, что те из них, кто каждый день совершал, в среднем, 10 900 шагов, значительно реже вступали в конфликты по сравнению с теми, кто делал менее 7 000 шагов, передает Medikforum.ru.

Исследователи из Университета Центральной Флориды подчеркивают, что если люди подвергаются сильному стрессу на работе, то возникает больший риск того, что они перенесут плохое настроение и домой, что спровоцирует семейную ссору. Исследование продемонстрировало, что человек просто слишком устает для того, чтобы регулировать свое поведение. Однако улучшения качества сна и физические нагрузки оберегают людей от тяжелых психологических конфликтов. А они могут спасти отношения и здоровье человека, ведь известно, что депрессия и стресс разрушительны для самых разных систем нашего организма.

Кроме того, сам брак является надежной профилактикой целого ряда заболеваний. Недавно швейцарские ученые доказали, что состоящие в браке мужчины на 50% реже сталкиваются с переломом шейки бедра, а у замужних женщин пожилого возраста этот риск снижается на 30%.

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