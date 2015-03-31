Абонементы в спортзал защищают от семейных ссор

Исследователи наблюдали за качеством сна и уровнем дневной физической активности группы добровольцев. Оказалось, что те из них, кто каждый день совершал, в среднем, 10 900 шагов, значительно реже вступали в конфликты по сравнению с теми, кто делал менее 7 000 шагов, передает Medikforum.ru.

Исследователи из Университета Центральной Флориды подчеркивают, что если люди подвергаются сильному стрессу на работе, то возникает больший риск того, что они перенесут плохое настроение и домой, что спровоцирует семейную ссору. Исследование продемонстрировало, что человек просто слишком устает для того, чтобы регулировать свое поведение. Однако улучшения качества сна и физические нагрузки оберегают людей от тяжелых психологических конфликтов. А они могут спасти отношения и здоровье человека, ведь известно, что депрессия и стресс разрушительны для самых разных систем нашего организма.

Кроме того, сам брак является надежной профилактикой целого ряда заболеваний. Недавно швейцарские ученые доказали, что состоящие в браке мужчины на 50% реже сталкиваются с переломом шейки бедра, а у замужних женщин пожилого возраста этот риск снижается на 30%.