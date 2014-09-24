Десять советов, как одеться стильно этой весной

1. Street casual. Ставим на первое место. С каждым годом у этого стиля все больше поклонников. Это нарядность и функциональность, небрежность и элегантность, ощущение свободы в одежде, смелость в сочетаниях материалов и идей. Все эти противоречия не дают нам покоя, и это хочется носить!

2. Свободный крой изделий. Отлично скрывает любые недостатки фигуры и при этом смотрится очень красиво и необычно.

3. Аксессуары. Значки, шевроны из 90-х в этом году из моды не выйдут. Наоборот, нам кажется, что их будет только больше!

4. Золото, серебро, бронза. Абсолютно в разных сочетаниях: в качестве вставок в одежде или полноценных изделий в этой гамме.

5. Кожа как всегда в тренде. Куда ж без нее?

6. Вышивка. Причем желательно яркими и даже блестящими нитями. Идеально, если вышитый принт выглядит как ручная работа.

7. Бархат, вельвет, велюр. В этом году его модно применять везде. Отрицаем любые правила и рамки! Идеальный вариант для экспериментов.

8. Нейтральные цвета.

9. Шнуровка. Как в классической одежде, так и в спортивной, в абсолютно неожиданных местах и вариациях. Будет удивлять!

10. Многослойность в одежде. Надела футболку, а сверху еще одну? Отлично! Это ведь модно. И не только это! Следите за тенденциями.