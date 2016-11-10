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Пять вредных пищевых привычек, которые отражаются на лице

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Неправильное питание отражается на внешнем виде человек. Посмотри на меня, и я скажу, что ты ешь.

Если ты хочешь надолго сохранить красоту своего лица, о тебе нужно пересмотреть свои пищевые привычки.

Читай, какие вредные привычки в еде негативно сказываются на красоте лица:

1. Переизбыток сахара

Злоупотребление сахаром – одна из самых очевидных вредных привычек, которая влечет за собой сыпь и прыщи. Более того, кожа может приобрести бледно-серый оттенок и стать более тонкой. Со временем сладкоежек ждет дряблость кожи под глазами и морщины в области лба.

Кроме того, сахар снижает эластичность кожи. Этот симптом является результатом, прежде всего, избытком в рационе кондитерских изделий.

2. Злоупотребление глютеном

Если ты замечаешь пигментные пятна в области подбородка, а щеки покраснели и припухли, это может говорить о том, что ты ешь слишком много продуктов, в состав которых входит глютен. Попробуй исключить из рациона (или по крайней мере уменьшить количество) продуктов, в состав которых входит мука: выпечки, кондитерских изделий, пасты.

3. Лактоза

Если ты замечаешь отек на подбородке, мелкие белые пятна на лице, темные круги под глазами и опухшие веки, скорее всего у тебя непереносимость лактозы.

Даже если в детстве ты спокойно переносила молочные продукты, с возрастом ситуация может измениться, потому что с годами многие люди теряют способность правильно переваривать молочные продукты.

Непереносимость лактозы проявляется особенно явно в виде прыщей на подбородке. Для того, чтобы кожа лица восстановилась, необходимо удалить молочные продукты из своего рациона на двадцать дней.

4. Жирная пища

Жир в крови затрудняет правильную транспортировку питательных веществ и кислорода, из-за чего кожа лица становится менее блестящей и более безжизненной. Замени вредные жиры полезными, и результат не заставит себя долго ждать.

5. Кофе

Переизбыток кофеина мешает крепкому сну, что затрудняет естественное выведение токсинов и кожа лица выглядит тусклой и безжизненной.

Описанные выше рекомендации не говорят о том, что нужно полностью исключить из рациона все эти продукты. Главное – это умеренность, в небольших количествах вкусная вредность не превратит тебя в сморщенную старуху.

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