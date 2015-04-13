Как выбрать свадебное платье по типу фигуры

Если ты груша

Специалисты уверяют, что твою проблемную зону, а именно - широкие бедра, можно легко замаскировать, если выбрать для свадьбы бальное платье. Благодаря пышной юбке тяжелый низ не будет бросаться в глаза.

Если ты яблоко

Даже если у тебя есть небольшой животик – это не причина отменять свадьбу! С помощью правильно подобранного платья скрыть этот маленький недостаток очень просто. Для этого обрати внимание на скрадывающую драпировку и прямой силуэт наряда.

Если ты песочные часы

Ты – обладательница идеальной фигуры, так что даже не пытайся спрятать ее под платьем свободного силуэта! Мы наоборот рекомендуем тебе максимально подчеркнуть красивые формы и выбрать платье-русалку с обтягивающим верхом и расклешенной от коленок юбкой.

Если ты прямоугольник

Девушкам с мальчишеской фигурой немного сложнее, чем остальным. Когда они прячут широкие бедра или пышный бюст, тебе приходится создавать иллюзию их наличия. “Прямоугольникам“ лучше всего выбирать платья с оборками, рюшами, драпировкой, бахромой, т.е. динамичными деталями.