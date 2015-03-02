Как выглядеть стройнее: пять правил от стилиста (видео)

Конечно, чтобы стать стройнее, стоит заниматься спортом, следить за своим питанием и ухаживать за состоянием кожи. Это ты знаешь и без нас! А как насчет небольших хитростей от стилистов?

Именно они спасают луки звезд, когда те в очередной раз набирают лишний вес. Часто бывает так, что артистка на фото папарацци выглядит далеко не стройняшкой, а вот в клипах и фотосессиях этого не заметно. Дело тут не только в фотошопе, но и в грамотной работе со стилистом.

Украинка Мария Пион работает стилистом-имиджмейкером и очень хорошо знает обо всех тайнах профессии.

Смотрите сами!