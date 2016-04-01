Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

Совсем недавно ученые доказали, что физические нагрузки играют небольшую роль в деле борьбы с лишним весом, а основное значение имеет диета. И вот теперь австралийский диетолог Кара Ландау заявила, что и диета не столь важна для похудения. По ее словам, употребление 1 200 калорий в день вместо положенных 2 000 - плохой выбор для людей, которые хотели бы избавиться от лишнего веса. При данном жестком питании они потеряют множество полезных питательных веществ, которые помогают сохранять здоровье, передает Medikforum.ru.

Ограничение количества калорий, как считает Кара, производит негативное воздействие на здоровье, а все потерянные килограммы довольно быстро возвращаются обратно. Она подчеркивает, что многие диетические продукты действительно содержат небольшое число калорий, но также и малое количество нутриентов, из-за чего ими невозможно насытиться. Всё это способствует перееданию. В этих продуктах низкое количество белков, пробиотиков, волокон, витаминов и минералов. Между тем, эти нутриенты крайне важны для сохранения уровня энергии, концентрации и защиты от голодных спазмов.

Вместо этого Кара рекомендует следовать полностью сбалансированному питанию, богатому различными нутриентами, отказавшись от подсчета калорий. Только это поможет поддерживать достаточный уровень энергии. Нехватка энергии вкупе с дефицитом определенных питательных веществ негативно воздействует на кровообращение и даже снижает шансы женщины завести ребенка. Для производства гормонов требуются здоровые жиры, а их практически совсем исключают те люди, которые придерживаются режима питания в 1 200 калорий в сутки.