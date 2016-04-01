Воскресенье, 12. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Жесткие диеты неэффективны в борьбе с лишним весом, как подчеркивают эксперты. Употребление 1 200 калорий в день не поможет похудеть, зато негативно повлияет на фертильность.

Совсем недавно ученые доказали, что физические нагрузки играют небольшую роль в деле борьбы с лишним весом, а основное значение имеет диета. И вот теперь австралийский диетолог Кара Ландау заявила, что и диета не столь важна для похудения. По ее словам, употребление 1 200 калорий в день вместо положенных 2 000 - плохой выбор для людей, которые хотели бы избавиться от лишнего веса. При данном жестком питании они потеряют множество полезных питательных веществ, которые помогают сохранять здоровье, передает Medikforum.ru.

Ограничение количества калорий, как считает Кара, производит негативное воздействие на здоровье, а все потерянные килограммы довольно быстро возвращаются обратно. Она подчеркивает, что многие диетические продукты действительно содержат небольшое число калорий, но также и малое количество нутриентов, из-за чего ими невозможно насытиться. Всё это способствует перееданию. В этих продуктах низкое количество белков, пробиотиков, волокон, витаминов и минералов. Между тем, эти нутриенты крайне важны для сохранения уровня энергии, концентрации и защиты от голодных спазмов.

Вместо этого Кара рекомендует следовать полностью сбалансированному питанию, богатому различными нутриентами, отказавшись от подсчета калорий. Только это поможет поддерживать достаточный уровень энергии. Нехватка энергии вкупе с дефицитом определенных питательных веществ негативно воздействует на кровообращение и даже снижает шансы женщины завести ребенка. Для производства гормонов требуются здоровые жиры, а их практически совсем исключают те люди, которые придерживаются режима питания в 1 200 калорий в сутки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдиетологупотреблениеученыефертильность
Пришли новостьПришли фото
Хроника
11:16
Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть
18:48
Письмо читательницы: хочу выиграть квартиру в лотерею!
14:38
Замечательные цукаты из апельсинов своими руками
13:11
Итальянский Панеттоне - самый вкусный кекс, который делают на Пасху!
12:38
Исследование: строгое воспитание приводит к проблемам в учебе (1)
12:12
Когда ее парень узнал об этом, он ее бросил. Под слоем макияжа эта девушка скрывает страшную болезнь
11:35
Облучать опухоли груди можно прямо во время операций
18:56
14 кулинарных ошибок, которые мешают вашим блюдам быть идеальными
18:23
Мобильное приложение признали одним из самых надежных средств контрацепции
18:00
Кулинарные тонкости в помощь любителям рыбы
17:38
Чем пахнет настоящий мужчина (2)
17:17
Названы три продукта, на которых не нужно экономить
16:53
Легкий салат из креветок, авокадо и грейпфрута
16:31
Найдена связь между раком желудка и помадой
16:16
Сексуальный гороскоп: узнай любимого лучше
15:55
Назван возраст максимальной сексуальной смелости: вы удивитесь!
15:54
Придержи язык: чего нельзя говорить работающим мамам
15:15
Пять самых опасных периодов в браке
14:52
Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина
14:29
Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках
Все новости
ФэшнЦеликом
Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках

Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

Облучать опухоли груди можно прямо во время операций

Облучать опухоли груди можно прямо во время операций

Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

10. фев
15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет
Самые читаемые
Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер(1)
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали(1)
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
Письмо читательницы: хочу выиграть квартиру в лотерею!
Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть
Топ комментариев
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма(4)
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам (2)
Чем пахнет настоящий мужчина (2)
Исследование: строгое воспитание приводит к проблемам в учебе(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовозможностьдевушкадевушкидизайнерженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователикофелюбовьмужчинамужчиныотношенияплатьепродуктыребенокродителиродственникисексспециалистыудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
На что сегодня нужно обратить внимание? Узнайте в гороскопе на 12 февраля!

На что сегодня нужно обратить внимание? Узнайте в гороскопе на 12 февраля!

Ольгу Бузову госпитализировали после серьезной травмы

Ольгу Бузову госпитализировали после серьезной травмы

Срочно смотрите! Facebook стоит на ушах и пытается понять, что произошло в Кохтла-Ярве

Срочно смотрите! Facebook стоит на ушах и пытается понять, что произошло в Кохтла-Ярве (2)

11:32
Невероятный случай: девушка потеряла память, но ее бойфренд не сдался и сделал невероятное! (фото)
11:09
Видео: во время репортажа про метель за спиной телеведущей заметили йети
10:47
Сын Аршавина оказался дочерью
10:28
Фото: похожая на чучело Собчак ползает на коленях
Rus.Postimees.eeЦеликом
График: автошколы, обучение в которых помогает получить водительские права с первого раза

График: автошколы, обучение в которых помогает получить водительские права с первого раза (2)

Вопрос читателя: всегда ли в ДТП виноват тот, кто врезался сзади?

Вопрос читателя: всегда ли в ДТП виноват тот, кто врезался сзади?

В воскресенье в Эстонии будет ветрено

В воскресенье в Эстонии будет ветрено (1)

11:35
Пьяный водитель без прав устроил беспредел в центре Таллинна, поехав против движения
11:12
Неловкий момент: перед теннисным матчем США - Германия включили гимн Третьего Рейха
10:18
14 февраля уже близко: узнайте, сколько стоит доставка роз на дом
09:56
Неприязнь россиян к НАТО достигла рекордных значений (1)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: всегда ли в ДТП виноват тот, кто врезался сзади?

Вопрос читателя: всегда ли в ДТП виноват тот, кто врезался сзади?

14 февраля уже близко: узнайте, сколько стоит доставка роз на дом

14 февраля уже близко: узнайте, сколько стоит доставка роз на дом

График: автошколы, обучение в которых помогает получить водительские права с первого раза

График: автошколы, обучение в которых помогает получить водительские права с первого раза (2)

10. фев
Алименты и алиментная помощь: законы и препятствия
Погода
В воскресенье в Эстонии будет ветрено

В воскресенье в Эстонии будет ветрено (1)

Галерея: настоящая зимняя сказка в Раквере

Галерея: настоящая зимняя сказка в Раквере (5)

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees