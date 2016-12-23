11 хитростей, которые помогут выглядеть на пять лет моложе

1. Выбирайте одежду с узорами в виде абстракций

Вне зависимости от того, что изображено на узорах, они будут выглядеть игриво и молодо. Стилисты не советуют выбирать строгие линии и кружочки, но вот изогнутые полумесяцы и другие интересные абстракции сыграют вам на руку! Такие наряды выглядят легко и непринужденно, пишет Marketium.ru.

2. Покупайте “воздушную” одежду

Речь идет не о балахонах! Если ваша фигура пусть и не плоха, но вас что-то смущает, то отлично подойдут воздушные блузы, более свободные брюки. Все это сделает вас легкой и невесомой, что пойдет на пользу вашему образу.

3. Используйте яркие цвета

Не только красные губы будут выглядеть молодо и свежо, но и красная одежда! Более того, современная модная индустрия предлагает огромную палитру красок, которые вы можете использовать в своей одежде. Не ограничивайте привычными цветами. Выбирайте желтые, бирюзовые, оранжевые и розовые оттенки. Смелее!

4. Не скрывайте зону декольте

Если в юности вы оберегали эту зону от солнечных лучшей, то на ней будет меньше морщин, а значит, вы смело можете слегка обнажать эту зону, чтобы показывать свои соблазнительные формы. Если же вы видите, что верхняя часть вашей груди выглядит не так привлекательно, то выбирайте другие вырезы! В таком случае вам отлично подойдут и водолазки.

5. Не привыкайте к черному цвету

Он хоть и подходит всем, но все же старит. Если вам по душе нейтральные цвета, то выбирайте не черный, а бежевые и серые. Они молодят!

6. Не будьте рабыней трендов

Запомните, что не все, что модно, вам подходит! Вы должны внимательно смотреть в зеркало, когда находитесь в примерочной бутика. Если вы видите, что одежда вам не идет, то не стоит покупать ее, даже если это самая модная вещь сезона!

7. Оголяйте кожу

Конечно, мини-юбки не стоит надевать, если вы уже не совсем молоденькая девочка, но существует множество других вариантов! Это и юбка-карандаш, и свободная юбка чуть ниже колена. Так вы сможете и ножки показать, и чувствовать себя спокойно и уверенно. Руки тоже не стоит скрывать. Если ваша кожа подмышками выглядит старо, то надевайте одежду с рукавом а-ля футболка или три четверти.

8. Оголяйте лодыжки

Очень хитрый и современный способ казаться моложе. Сегодня существует много вариантов обуви, которая позволяет обнажать лодыжки. Более того, джинсы-скинни все еще в моде (по щиколотку), поэтому все в ваших руках!

9. Обнажайте плечи

Отличный способ выглядеть моложе! Плечи — соблазнительное место, на котором старение практически никак не отображается, поэтому вы можете с легкостью манипулировать окружающими, представая перед ними в таком элегантном образе!

10. Носите простые, но современные аксессуары

Пусть это будут не массивные браслеты, а тонкие и одноцветные. Старайтесь расставлять акценты там, куда вы хотите обратить внимание. Пусть это будут длинные кулоны (не грубые!), кольца или браслетики. Вы можете надевать и бижутерию, но только если она выглядит дорого и стильно!

11. Добавляйте немного высоты

Речь идет о каблучках. Не нужно обувать шпильку всякий раз, когда вы идете за хлебом, но вы можете вооружится туфельками на маленьких каблуках. Это будет визуально удлинять ножку и делать походку красивее. Позаботьтесь об этом!

Если вы будете пользоваться этими хитростями, то сможете выглядеть не только стильно и красиво, но еще и молодо. Вперед!