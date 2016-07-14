Какой ваш идеальный вес?

Многие женщины зацикливаются на похудении, потому что помнят, что, например, в 23 они весили 50 кг, а в 27 — 57 кг. Но не всегда это значит, что вам действительно стоит худеть! Присмотритесь, возможно, вы просто похорошели и лишние килограммы даже не заметны, передает Marketium.ru.

Если желание похудеть становится буквально навязчивой идеей, то стоит пройтись по нескольким пунктам.

Спросите себя, почему вы хотите похудеть. Если ваш идеальный вес — это число, которое было на ваших весах в день свадьбы или в колледже, то это совсем не значит, что сейчас оно остается для вас таким же идеальным. Но если вам хочется вернуть былую форму, начните делать физические упражнения и перейдите на правильное питание, а не морите себя голодом.

Сходите к диетологу. Суть в том, что с возрастом масса тела может меняться, потому что меняется состав кожного жира, масса мышечной структуры, костей… Диетолог поможет правильно определить общий вес вашего тела. Узнав его, вы сможете понять, действительно ли вам стоит худеть.

Не сидите на строгих диетах. Правильное питание не имеет ничего общего со строгими диетами. И уж тем более не стоит покупать различные добавки для похудения, а лучше питаться натуральными продуктами — фруктами, овощами, кашами.

Не живите в тренажерном зале. Не стоит убивать себя под грудой металла. Если вы считаете, что без физических нагрузок вам не обойтись, то делайте это с умом. Распределите, сколько часов в неделю вам нужно заниматься в спортзале, а сколько вы можете потратить на езду на велосипеде или на бег!

Придерживайте тело в тонусе. Не зацикливайтесь на килограммах, следите за тем, как выглядит ваша фигура. Если вы видите, что у вас упругая грудь или прокачанный пресс, то займитесь теми частями тела, которые нуждаются в вашей помощи!

Не будьте одержимы своим весом! Просто ведите здоровый образ жизни и уделяйте внимание своему телу. Тогда вы будете довольны и счастливы!