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Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин

Krasotka.ee
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По словам специалистов из Мичиганского университета, женщины более склонны к мигрени и другим заболеваниям, связанным со стрессом, по сравнению с мужчинами. Судя по всему, дело в том, что у мужчин и женщин отличаются тучные клетки иммунной системы (лаброциты), рассказывает Zee News.

Тучные клетки играют важную роль в возникновении проблем со здоровьем, связанных со стрессом, включая аллергические, аутоиммунные заболевания, мигрень и синдром раздраженного кишечника. Женщины сталкиваются с такими проблемами чаще, чем мужчины. Исследователи установили, что экспрессия более 8000 генов в тучных клетках мужчин и женщин отличалась.

Дальнейший анализ РНК показал: отмечались различия в активности, связанной с производством и хранением воспалительных соединений. Эти соединения провоцируют агрессивную реакцию организма и вызывают заболевания. Ученые надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов профилактики и лечения разных болезней.

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