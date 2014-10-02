Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин

Тучные клетки играют важную роль в возникновении проблем со здоровьем, связанных со стрессом, включая аллергические, аутоиммунные заболевания, мигрень и синдром раздраженного кишечника. Женщины сталкиваются с такими проблемами чаще, чем мужчины. Исследователи установили, что экспрессия более 8000 генов в тучных клетках мужчин и женщин отличалась.

Дальнейший анализ РНК показал: отмечались различия в активности, связанной с производством и хранением воспалительных соединений. Эти соединения провоцируют агрессивную реакцию организма и вызывают заболевания. Ученые надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов профилактики и лечения разных болезней.