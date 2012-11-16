Четверг, 9. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Ну вот, очередное таинственное исчезновение парня. Вы были знакомы всего несколько недель. Между вами начало зарождаться что-то особенное. Вы уже познакомились с некоторыми его друзьями, он — с вашими, вы переспали, и вот… он пропал. Как и многие другие. Без видимых на то причин. Как раз тогда, когда все начинало становиться серьезным.

Подруга говорит: «Ты не сказала ему, чего хочешь, и переспала с ним слишком рано». С тебя довольно. Почему ты не можешь найти хорошего парня, достаточно зрелого для серьезных отношений?

Есть одна фраза, которая приходит на ум многим женщинам в такой ситуации и которую они начинают часто использовать. Вы думаете, что это поможет отсеять неподходящих, но на самом деле отсеиваете всех.

Вы встречаете нового мужчину, решаете, что больше не позволите ему просто воспользоваться вами, и уже через несколько свиданий гордо заявляете…

«Мне не нужен просто секс. Мне нужны серьезные отношения».

И все. Это просто напрочь убивает весь интерес мужчины, даже если он не был бабником.

Одно дело сказать это спустя полгода отношений, а другое — уже в первый месяц. Женщине это кажется сильным заявлением, говорящим мужчине, что, мол, меня не проведешь. Но на самом деле она тем самым говорит: «Хотя я знаю тебя еще совсем мало, я решила, что хочу с тобой серьезных отношений. Твой ход».

Мужчина слышит это именно так. И это давит на него.

Точно так же, как вас отворачивает от парней, которые хотят от вас только секса, мужчин отворачивает от женщин, которые хотят их только для серьезных отношений и семейного положения.

Эта фраза «Мне нужны только серьезные отношения» не действует на мужчин так, как вам бы хотелось, потому что мужчины не начинают встречаться с вами с мыслью об отношениях.

Поймите это. Мужчины встречаются по принципам: «Мне хорошо с ней здесь и сейчас» и «Поживем — увидим». И если через несколько месяцев у вас по-прежнему все будет хорошо в отношениях, тогда он может уже задуматься о большем.

Ведь вам самим разве хочется парня, главная цель которого — отношения, а не отношения именно с вами? Сначала нужно понять, что вы хотите этого человека, а потом уже то, что хотите строить с ним отношения.

Кроме того, когда девушка сразу заявляет о желании серьезных отношений, тем самым она сразу выкладывает все карты на стол. Мужчине уже не интересно ее добиваться, потому что он и так знает, что она всеми руками и ногами за него.

Цените свою жизнь вне отношений, так чтобы парень сам захотел стать ее частью, и не жертвуйте ничем ради того, кого вы еще толком не знаете.

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