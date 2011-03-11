Суббота, 11. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Замечательные цукаты из апельсинов своими руками

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Они могут заменить вам конфеты, удивить неожиданно нагрянувших гостей и поднять настроение своим ярким видом и чудесным вкусом. А для изготовления понадобятся всего лишь ненужные корки от апельсинов.

Берем: 4 апельсина, 2,5 ст. сахара, 2 ст. воды, щепотку лимонной кислоты.

Апельсины обдать кипятком и вымыть горячей водой. Срезать верхушку и основание. На оставшейся кожуре сделать вертикальные надрезы и аккуратно снять полосы кожуры, с каждой из них удалить острым ножом белую часть. Мякоть апельсинов использовать по своему усмотрению, передает justcoolidea.ru.

Оранжевую часть кожуры замочить на два часа. Затем сварить на медленном огне сироп из воды с лимонной кислоты с сахаром. Опустить в горячий сироп нарезанную полосками или ромбами апельсиновую кожуру. Варить до мягкости около 30 минут.

Затем посыпьте поднос сахарной пудрой или сахаром-песком. Выловите готовые цукаты, дайте стечь с них лишнему сиропу и выложите их на поднос, обваляв в сахаре. Оставьте сушиться в теплом месте.

Другой вариант – окунуть каждый цукат в растопленный шоколад или фруктовую глазурь и затем дать застыть, чтобы получились конфеты. Храните готовые сладости домашнего изготовления в плотно закрытой банке.

Приятного вам аппетита!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАапельсиныконфетынастроениесладостишоколад
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:38
Замечательные цукаты из апельсинов своими руками
13:11
Итальянский Панеттоне - самый вкусный кекс, который делают на Пасху!
12:38
Исследование: строгое воспитание приводит к проблемам в учебе
12:12
Когда ее парень узнал об этом, он ее бросил. Под слоем макияжа эта девушка скрывает страшную болезнь
11:35
Облучать опухоли груди можно прямо во время операций
18:56
14 кулинарных ошибок, которые мешают вашим блюдам быть идеальными
18:23
Мобильное приложение признали одним из самых надежных средств контрацепции
18:00
Кулинарные тонкости в помощь любителям рыбы
17:38
Чем пахнет настоящий мужчина (2)
17:17
Названы три продукта, на которых не нужно экономить
16:53
Легкий салат из креветок, авокадо и грейпфрута
16:31
Найдена связь между раком желудка и помадой
16:16
Сексуальный гороскоп: узнай любимого лучше
15:55
Назван возраст максимальной сексуальной смелости: вы удивитесь!
15:54
Придержи язык: чего нельзя говорить работающим мамам
15:15
Пять самых опасных периодов в браке
14:52
Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина
14:29
Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках
14:17
15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет
13:50
Перевод часов повышает риск выкидыша
Все новости
ФэшнЦеликом
Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках

Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Облучать опухоли груди можно прямо во время операций

Облучать опухоли груди можно прямо во время операций

Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет

15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет

9. фев
Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин
Самые читаемые
Когда ее парень узнал об этом, он ее бросил. Под слоем макияжа эта девушка скрывает страшную болезнь
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали(1)
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер(1)
Итальянский Панеттоне - самый вкусный кекс, который делают на Пасху!
Топ комментариев
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма(4)
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше (3)
Чем пахнет настоящий мужчина (2)
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам (2)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовозможностьдевушкадевушкидизайнерженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователикофемужчинамужчиныотношениеотношенияплатьепродуктыребенокродителиродственникисексспециалистыудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Две подружки пришли в тренажерный зал Kalev SPA. Посетители запомнят этот день надолго! (ВИДЕО)

Две подружки пришли в тренажерный зал Kalev SPA. Посетители запомнят этот день надолго! (ВИДЕО)

Тест на внимательность: у тебя есть ровно пять секунд, чтобы найти пропущенное число

Тест на внимательность: у тебя есть ровно пять секунд, чтобы найти пропущенное число

Фото и видео: Ксения Собчак раздвинула ноги и приняла пикантную позу

Фото и видео: Ксения Собчак раздвинула ноги и приняла пикантную позу (1)

15:45
Восемь вещей, которые каждый заслуживает от своего секс-партнера, даже случайного
15:15
Валерия в мини-шортах затмила Анастасию Волочкову
14:44
Участник «Битвы Экстрасенсов» оказался замешан в мошенничестве
14:14
Срочно смотрите! Facebook стоит на ушах и пытается понять, что произошло в Кохтла-Ярве (1)
Rus.Postimees.eeЦеликом
Нарвитян в сауне спросили, почему они не говорят по-эстонски. Смотрите, что они ответили!

Нарвитян в сауне спросили, почему они не говорят по-эстонски. Смотрите, что они ответили! (2)

Государственную премию России в области культуры вручат жительнице Эстонии

Государственную премию России в области культуры вручат жительнице Эстонии (1)

На следующей неделе весеннее солнце прогреет воздух до +6

На следующей неделе весеннее солнце прогреет воздух до +6 (1)

15:46
В Турции назначена дата конституционного референдума. Эрдоган обратился к гражданам страны через Twitter
15:39
Фото и видео: в Таллинне пьяный водитель устроил ДТП и пытался сбежать
15:20
Подарок для Трампа: NBC узнал о планах России выдать Сноудена США
15:02
Порошенко заявил о разработке на Украине нового ракетного вооружения (видео) (2)
ВпрокЦеликом
Алименты и алиментная помощь: законы и препятствия

Алименты и алиментная помощь: законы и препятствия

Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

9. фев
Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами (1)
Погода
На следующей неделе весеннее солнце прогреет воздух до +6

На следующей неделе весеннее солнце прогреет воздух до +6 (1)

Собака спасла замерзающего мальчика

Собака спасла замерзающего мальчика

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees