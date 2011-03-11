Замечательные цукаты из апельсинов своими руками

Берем: 4 апельсина, 2,5 ст. сахара, 2 ст. воды, щепотку лимонной кислоты.

Апельсины обдать кипятком и вымыть горячей водой. Срезать верхушку и основание. На оставшейся кожуре сделать вертикальные надрезы и аккуратно снять полосы кожуры, с каждой из них удалить острым ножом белую часть. Мякоть апельсинов использовать по своему усмотрению, передает justcoolidea.ru.

Оранжевую часть кожуры замочить на два часа. Затем сварить на медленном огне сироп из воды с лимонной кислоты с сахаром. Опустить в горячий сироп нарезанную полосками или ромбами апельсиновую кожуру. Варить до мягкости около 30 минут.

Затем посыпьте поднос сахарной пудрой или сахаром-песком. Выловите готовые цукаты, дайте стечь с них лишнему сиропу и выложите их на поднос, обваляв в сахаре. Оставьте сушиться в теплом месте.

Другой вариант – окунуть каждый цукат в растопленный шоколад или фруктовую глазурь и затем дать застыть, чтобы получились конфеты. Храните готовые сладости домашнего изготовления в плотно закрытой банке.

Приятного вам аппетита!