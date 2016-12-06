Четверг, 9. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Популярная телеведущая не хотела быть матерью-одиночкой и ждала мужчину, на которого можно опереться.

«Когда я была еще без отношений, мне говорили: ‘‘Почему ты не рожаешь для себя?” или ‘‘Посмотри, вот этот – хороший парень”. Но я никогда не хотела быть матерью-одиночкой и рожать ребенка без семьи. Мне хотелось видеть рядом мужчину, на которого я могу опереться и быть уверенной в нем, с которым мне будет комфортно, спокойно, кто будет авторитетом для меня», – рассказала 37-летняя ведущая программы «Ревизорро» в интервью порталу Woman.ru.

В августе 2016 года Елена Летучая вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова. «Все эти качества я сразу разглядела в Юре и точно поняла – это он. Именно поэтому сегодня он мой муж, – пояснила Елена. – В Юре меня притянула его искренность. Когда он сделал мне предложение, я не раздумывала ни секунды, потому что уже давно поняла – это полностью мой человек. Мне всегда хотелось, чтобы рядом со мной был не просто муж – я искала мужчину-друга, компаньона, любовника и отца моих детей. Знаю, что хотела многого, но считаю, что в личной жизни, как и в профессии, все должно быть качественно».

У Юрия есть трое сыновей от предыдущих отношений, но Елена надеется, что у них с мужем появятся общие дети. «Я была единственным ребенком у родителей, поэтому с детства мечтаю о большой семье. Надеюсь, у нас с Юрой будет не один и даже не два малыша. Я очень люблю детей и хочу, чтобы наша семья стала еще больше», – говорит Елена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАведущаяпредложениерожатьтелеведущая
Пришли новостьПришли фото
Хроника
19:41
Когда ты прочитаешь это, сразу же намажешь область под грудью дезодорантом!
19:19
Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой
18:49
Подглядите: в Monton уже появилась новая весенняя коллекция
18:35
Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала
18:16
Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин
18:01
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали
17:45
Какой ваш идеальный вес?
17:28
11 хитростей, которые помогут выглядеть на пять лет моложе
16:32
Как выглядеть стройнее: пять правил от стилиста (видео)
16:16
Как выбрать свадебное платье по типу фигуры
15:55
Пять вредных пищевых привычек, которые отражаются на лице
15:11
Десять советов, как одеться стильно этой весной
14:57
Абонементы в спортзал защищают от семейных ссор
14:39
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей (1)
14:18
Галерея: смотрите, чем порадует нас новая коллекция Tommy Hilfiger
14:00
Если у него нет этих четырех характеристик, не выходите за него замуж
13:43
Послеродовую депрессию надо искать у всех молодых мам
13:32
Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер (1)
13:07
Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся
12:59
Фото: вы не поверите, но эта звезда реалити-шоу уже похудела на 40 килограммов
Все новости
ФэшнЦеликом
Подглядите: в Monton уже появилась новая весенняя коллекция

Подглядите: в Monton уже появилась новая весенняя коллекция

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин

Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин

Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся

Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся

Фото: вы не поверите, но эта звезда реалити-шоу уже похудела на 40 килограммов

Фото: вы не поверите, но эта звезда реалити-шоу уже похудела на 40 килограммов

8. фев
12 главных ошибок при взвешивании
Самые читаемые
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(1)
97% людей варят рис неправильно! Из-за этого в нем остается мышьяк!
Российская Барби с телом культуриста сводит мир с ума (фото)(1)
Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер(1)
Топ комментариев
Три главные ошибки русских женщин, которые мешают им выглядеть красиво и стильно(8)
Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше (3)
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам (2)
Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими (1)
Размер имеет значение?
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вниманиевозможностьдевушкадевушкиженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователикофелюбовьмакияжмужчинамужчиныотношениеотношенияпроблемыребенокродителиродственникисексспециалистыудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Гениально! Девушка разместила в Facebook объявление о поиске работы и получила более 150 предложений за несколько дней

Гениально! Девушка разместила в Facebook объявление о поиске работы и получила более 150 предложений за несколько дней

Выиграй ВИП-БИЛЕТЫ! Любимая вечеринка «Танцевальный рай» везет в Таллинн горячих викингов!

Выиграй ВИП-БИЛЕТЫ! Любимая вечеринка «Танцевальный рай» везет в Таллинн горячих викингов!

Прочитав эту статью, ты больше никогда не возьмешь с собой телефон в туалет!

Прочитав эту статью, ты больше никогда не возьмешь с собой телефон в туалет!

18:53
Кто ответит на этот вопрос, тот молодец! Для каких целей в СССР выпускали консервированную воду?
18:11
Жена вернулась домой и обнаружила две пары ног, торчащих из-под одеяла. Но на кухне ее ожидал сюрприз...
17:56
Вот почему она не пишет первой, хотя думает о тебе каждый день
17:30
Беременная Анастасия Стоцкая провела два дня под капельницей (1)
Rus.Postimees.eeЦеликом
Автобус, направлявшийся из Таллинна в Санкт-Петербург, вылетел с дороги в лес: водитель потерял сознание

Автобус, направлявшийся из Таллинна в Санкт-Петербург, вылетел с дороги в лес: водитель потерял сознание

Систему родительских отпусков и пособий ожидают большие изменения

Систему родительских отпусков и пособий ожидают большие изменения

Фото и видео: при столкновении микроавтобуса с BMW пострадал 12-летний ребенок

Фото и видео: при столкновении микроавтобуса с BMW пострадал 12-летний ребенок

19:55
ООН - Эстонии: нужно ускорить выдачу гражданства детям мигрантов и остальных неграждан
19:47
Премьер Бельгии: Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе
19:37
Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами
19:03
На катке Тондираба умер 55-летний хоккеист
ВпрокЦеликом
Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами

Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора

Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора (1)

У жителей Эстонии на клиентских картах сотни тысяч евро: как не потерять бонусные деньги

У жителей Эстонии на клиентских картах сотни тысяч евро: как не потерять бонусные деньги

8. фев
Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?
Погода
В пятницу в Эстонии будет холодно, но безветренно

В пятницу в Эстонии будет холодно, но безветренно

Под Таллинном волк загрыз пони

Под Таллинном волк загрыз пони

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees