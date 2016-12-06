Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой

«Когда я была еще без отношений, мне говорили: ‘‘Почему ты не рожаешь для себя?” или ‘‘Посмотри, вот этот – хороший парень”. Но я никогда не хотела быть матерью-одиночкой и рожать ребенка без семьи. Мне хотелось видеть рядом мужчину, на которого я могу опереться и быть уверенной в нем, с которым мне будет комфортно, спокойно, кто будет авторитетом для меня», – рассказала 37-летняя ведущая программы «Ревизорро» в интервью порталу Woman.ru.

В августе 2016 года Елена Летучая вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова. «Все эти качества я сразу разглядела в Юре и точно поняла – это он. Именно поэтому сегодня он мой муж, – пояснила Елена. – В Юре меня притянула его искренность. Когда он сделал мне предложение, я не раздумывала ни секунды, потому что уже давно поняла – это полностью мой человек. Мне всегда хотелось, чтобы рядом со мной был не просто муж – я искала мужчину-друга, компаньона, любовника и отца моих детей. Знаю, что хотела многого, но считаю, что в личной жизни, как и в профессии, все должно быть качественно».

У Юрия есть трое сыновей от предыдущих отношений, но Елена надеется, что у них с мужем появятся общие дети. «Я была единственным ребенком у родителей, поэтому с детства мечтаю о большой семье. Надеюсь, у нас с Юрой будет не один и даже не два малыша. Я очень люблю детей и хочу, чтобы наша семья стала еще больше», – говорит Елена.