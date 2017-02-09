Когда ты прочитаешь это, сразу же намажешь область под грудью дезодорантом!

1. Новая обувь

Надевая новенькие туфли, смажь твердым дезодорантом места, которым потенциально грозят натирания: он выступит в качестве барьерной смазки. Проверено — работает!

2. Укусы насекомых

Снять зуд от укуса комара можно снять практически мгновенно, помазав зудящее место дезодорантом, пишет womenssecrets.ru.

3. Натертости между ног

Предотвратить натертости между ног сможешь, если нанесешь тонкий слой дезодоранта на внутреннюю поверхность бедер.

4. Чрезмерная жирность кожи

Мало кто знает, что с помощью обычного дезодоранта-стика можно избавиться от жирного блеска в области Т-зоны на лице.

5. Прыщи

В состав многих дезодорантов входят антибактериальные добавки, которые помогут эффективно снять воспаления и избавиться от досадных прыщиков.

6. Освежить ноги

Не обязательно покупать дезодорирующие средства отдельно для подмышек и ног. Нанеси дезодорант на вымытые сухие стопы, чтобы избежать появления неприятного запаха.

7. Потливость

Дезодорант может помочь не только при излишнего потоотделения в области подмышек. Дамы с пышными формами часто страдают от потливости под грудью, под коленями, на затылке… Просто используй дезодорант в тех местах, где это необходимо, и забудь о раздражении кожи!

Без дезодоранта сейчас не обойтись, но при покупке обязательно обращай внимание на состав продукта. Качественное средство не должно содержать спирт, соли алюминия и добавки, закупоривающие железы. Кстати, дезодорант можно сделать и самому: эффективный и безопасный продукт за копейки!