Антибиотики, которые принимают перед кесаревым сечением, признаны опасными для детей

Эксперты смогли выделить соединения, высвобождаемые бактериями. Эти соединения командуют детским легким начать продуцировать иммунные клетки, рассказывают, сколько их нужно произвести и когда использовать. Нарушение бактериального баланса в ЖКТ, даже временное, успевало сделать новорожденных мышат, предрасположенных к пневмонии и даже смерти.

Собственно, врачи говорят о практике использования антибиотиков перед кесаревым сечением. Их дают, дабы защитить от стрептококковой инфекции. Но, помимо вредных бактерий, антибиотики убивают и полезные микроорганизмы. И это объясняет, почему люди, казалось бы, без генетических факторов риска астмы и прочих болезней легких, становятся жертвами данных недугов.