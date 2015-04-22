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Антибиотики, которые принимают перед кесаревым сечением, признаны опасными для детей

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Контакт с антибиотиками еще на стадии внутриутробного развития может ослабить иммунную систему и повысить риск развития болезней легких у ребенка, предупреждают медики. Собственно, как показали эксперименты с мышами, антибиотики убивали важные бактерии в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), нарушая весь баланс, пишет New Scientist.

Эксперты смогли выделить соединения, высвобождаемые бактериями. Эти соединения командуют детским легким начать продуцировать иммунные клетки, рассказывают, сколько их нужно произвести и когда использовать. Нарушение бактериального баланса в ЖКТ, даже временное, успевало сделать новорожденных мышат, предрасположенных к пневмонии и даже смерти.

Собственно, врачи говорят о практике использования антибиотиков перед кесаревым сечением. Их дают, дабы защитить от стрептококковой инфекции. Но, помимо вредных бактерий, антибиотики убивают и полезные микроорганизмы. И это объясняет, почему люди, казалось бы, без генетических факторов риска астмы и прочих болезней легких, становятся жертвами данных недугов.

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