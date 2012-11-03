Проблемы в браке - временное явление, говорят эксперты

Каждая двадцатая пара при первом опросе была недовольна своими отношениями. 7 из 10 таких пар не разошлись за время исследования. Только каждая десятая из этих пар по-прежнему была несчастна 10 лет спустя. Более четверти родителей, жаловавшихся на проблемы в отношениях в начале исследования, через 10 лет оказались очень счастливы.

Интересно, что обычно распадались не те пары, в которых люди были несчастны, а те, в которых партнеры не знали, счастливы они или нет. Сожители оказывались на грани расставания почти в два раза чаще партнеров, состоявших в официальном браке. Специалисты отмечают: судя по всему, проблемы, с которыми пары сталкиваются после рождения ребенка, в большинстве случаев решаемы.