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Проблемы в браке - временное явление, говорят эксперты

Krasotka.ee
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Две из трех пар, столкнувшихся с проблемами в отношениях, через некоторое время снова становятся счастливыми, если не расходятся. К такому выводу пришли специалисты из США. Исследователи опросили 10000 человек, ставших родителями, вскоре после рождения ребенка. Десять лет спустя добровольцы ответили на вопросы еще раз, пишет The Daily Mail.

Каждая двадцатая пара при первом опросе была недовольна своими отношениями. 7 из 10 таких пар не разошлись за время исследования. Только каждая десятая из этих пар по-прежнему была несчастна 10 лет спустя. Более четверти родителей, жаловавшихся на проблемы в отношениях в начале исследования, через 10 лет оказались очень счастливы.

Интересно, что обычно распадались не те пары, в которых люди были несчастны, а те, в которых партнеры не знали, счастливы они или нет. Сожители оказывались на грани расставания почти в два раза чаще партнеров, состоявших в официальном браке. Специалисты отмечают: судя по всему, проблемы, с которыми пары сталкиваются после рождения ребенка, в большинстве случаев решаемы.

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