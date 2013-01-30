То, как вы застегиваете бюстгальтер утром, может рассказать о вашей личности

«Все, буквально все, что вы делаете, является отражением вашего преимущественного типа личности», пишет Womenssecrets.me.

Да, вас могли всего лишь так научить надевать бюстгальтер, и вы просто не представляете себе, как может быть иначе. А может быть, вы сознательно выбрали этот способ и тогда он характеризует вас. Решайте сами:

Вы застегиваете бюстгальтер за спиной

Вы сторонник традиций, и, как правило, вы следуете тому, чему вас научили. Вы хорошо уживаетесь в обществе, и обычно имеете много друзей, с которыми не соревнуетесь за внимание.

Вы застегиваете бюстгальтер спереди, а затем проворачиваете вокруг тела

Вы очень любите себя, комфорт и чтобы вами восхищались. Такая мелочь, как неудобство застегивания не стоит того, чтобы уделять ей внимание. Ваше белье призвано подчеркивать ваше совершенство, а не мешать вам жить. При этом вы не готовы руководить другими, такой задачи у вас не стоит. Они должны поклоняться вам, чего еще желать?

Вы используете бюстгальтер с застежкой спереди

Вы та, кто меняет традиции, имеет на все собственное мнение и готова показывать людям новые неизведанные пути. Да, вот хотя бы с бюстгальтером. Удобно же, что вы все этим способом не пользуетесь? Смотрите, удобно. Вы лидер.

Вы надеваете раз и навсегда застегнутый бюстгальтер, как майку

Вы осторожный корректор. Не нужно ничего менять, вот тут натянули, вот тут поправили, тихо, спокойно, всем хорошо. Наиболее комфортно вы чувствуете себя в спортивных эластичных бюстгальтерах. Ничего вызывающего, никаких новинок: одну и ту же модель вы можете покупать себе годами. Все ж нормально работает, чего менять?