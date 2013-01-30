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То, как вы застегиваете бюстгальтер утром, может рассказать о вашей личности

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Патти Вуд, психолог и автор нескольких книг о языке тела, утверждает, что людей можно разделить на условных четыре типа личности: лидер, советчик, последователь и осторожный корректор (тот, кто все тихонько поправляет за первыми тремя).

«Все, буквально все, что вы делаете, является отражением вашего преимущественного типа личности», пишет Womenssecrets.me.

Да, вас могли всего лишь так научить надевать бюстгальтер, и вы просто не представляете себе, как может быть иначе. А может быть, вы сознательно выбрали этот способ и тогда он характеризует вас. Решайте сами:

Вы застегиваете бюстгальтер за спиной

Вы сторонник традиций, и, как правило, вы следуете тому, чему вас научили. Вы хорошо уживаетесь в обществе, и обычно имеете много друзей, с которыми не соревнуетесь за внимание.

Вы застегиваете бюстгальтер спереди, а затем проворачиваете вокруг тела

Вы очень любите себя, комфорт и чтобы вами восхищались. Такая мелочь, как неудобство застегивания не стоит того, чтобы уделять ей внимание. Ваше белье призвано подчеркивать ваше совершенство, а не мешать вам жить. При этом вы не готовы руководить другими, такой задачи у вас не стоит. Они должны поклоняться вам, чего еще желать?

Вы используете бюстгальтер с застежкой спереди

Вы та, кто меняет традиции, имеет на все собственное мнение и готова показывать людям новые неизведанные пути. Да, вот хотя бы с бюстгальтером. Удобно же, что вы все этим способом не пользуетесь? Смотрите, удобно. Вы лидер.

Вы надеваете раз и навсегда застегнутый бюстгальтер, как майку

Вы осторожный корректор. Не нужно ничего менять, вот тут натянули, вот тут поправили, тихо, спокойно, всем хорошо. Наиболее комфортно вы чувствуете себя в спортивных эластичных бюстгальтерах. Ничего вызывающего, никаких новинок: одну и ту же модель вы можете покупать себе годами. Все ж нормально работает, чего менять?

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