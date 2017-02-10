Воскресенье, 12. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Cобраться – только подпоясаться!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Настало время затянуть потуже пояса. Пора экономить, пора худеть и пора следовать модному тренду – предлагает журнал «Яна».

Судите сами: праздничные роскошества сказались на бюджете, хорошо бы «затянуть поясок потуже». После новогодних застолий хорошо бы снизить калораж, чтобы не делать новую дырочку на поясе. И, наконец, пояс – непременный аксессуар моды.

И неважно, что весьма актуальна одежда-оверсайз и свободный крой, многослойность и летящие силуэты. Пояса не испортят ни ваш замысел, ни образ, какой бы стиль вы ни выбрали.

Срeди актуальных поясов встречаются изысканные тонкие ремешки в тон, витые шнурки, широкие мягкие пояса с пряжкой или без, романтичные атласные ленты... Тонкие пояса можно носить на бедрах по два-три сразу, не подчеркивая талию, а лишь не давая просторной одежде жить своей жизнью. Мягкие пояса для пальто и жакетов сразу разбавляют строгую корректность уютным мотивом домашнего халата. Тонкие весенние пальто и плащи сохраняют красивую летящую спинку, если пояс выкроен из боков и завязывается только спереди.

Разумеется, эффектный узел может быть и сбоку. Хотя... Актуальная фишка – попробуйте завязать мягкий пояс сзади!

О других трендах моды и красоты читайте в февральском номере журнала «Яна».

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