Cобраться – только подпоясаться!

Судите сами: праздничные роскошества сказались на бюджете, хорошо бы «затянуть поясок потуже». После новогодних застолий хорошо бы снизить калораж, чтобы не делать новую дырочку на поясе. И, наконец, пояс – непременный аксессуар моды.

И неважно, что весьма актуальна одежда-оверсайз и свободный крой, многослойность и летящие силуэты. Пояса не испортят ни ваш замысел, ни образ, какой бы стиль вы ни выбрали.

Срeди актуальных поясов встречаются изысканные тонкие ремешки в тон, витые шнурки, широкие мягкие пояса с пряжкой или без, романтичные атласные ленты... Тонкие пояса можно носить на бедрах по два-три сразу, не подчеркивая талию, а лишь не давая просторной одежде жить своей жизнью. Мягкие пояса для пальто и жакетов сразу разбавляют строгую корректность уютным мотивом домашнего халата. Тонкие весенние пальто и плащи сохраняют красивую летящую спинку, если пояс выкроен из боков и завязывается только спереди.

Разумеется, эффектный узел может быть и сбоку. Хотя... Актуальная фишка – попробуйте завязать мягкий пояс сзади!

О других трендах моды и красоты читайте в февральском номере журнала «Яна».